Имеют танки и ПВО, но не помогают Украине: эксперт раскритиковал ряд стран ЕС за пассивность

Пока одни страны отдают все, что могут, другие ничего не делают.

На фоне того, что Италия и Франция передают Украине дефицитные системы противовоздушной обороны SAMP/T, такие страны, как Испания и Греция, могли бы сделать значительно больше. Поскольку они имеют системы противовоздушной обороны, но защищаться им не от кого.

Об этом заявил исследователь Центра анализа европейской политики СЕРА Нико Ланге в комментарии "Голосу Америки". По его словам, ситуация сейчас выглядит крайне возмутительной.

"Почему Испания сидит на сотнях танков и системах ПВО? Против кого они хотят это использовать? Если России разрешат продвигаться в направлении Испании, то мы имеем дело с совсем другими проблемами", – возмутился эксперт.

Ланге добавил, что сейчас все украинские партнеры должны объединить усилия. Не должно быть ситуации, когда страны на условной передовой из РФ активно помогают Украине, а страны в условном тылу ничего не делают.

"Есть страны, как Польша и Швеция, которые используют Patriot, но расположены очень близко к северному и восточному флангу Европы. Не у них нужно просить Patriot. Германия, которая согласилась поставить еще одну батарею Patriot, возможно, могла бы поставить две. Но все взгляды на Испанию и Грецию, которые должны присоединиться к усилиям", — говорит эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что Греция окончательно отказалась передавать Украине любые системы противовоздушной обороны – советские С-300 или американские Patriot. В Афинах объяснили такое решение тем, что эти системы ПВО "критически важны для защиты воздушного пространства страны". Отметим, что до этого в Греции говорили обратное, что они изменили свое решение и согласны передать ЗРК Patriot Украине. Однако им требовались некоторые гарантии от США.

Испания под давлением партнеров заявила, что в ближайшее время передаст Украине партию ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, Испания предоставит Украине другие виды вооружения и боеприпасов, чтобы помочь ВСУ защищаться от российских террористов.