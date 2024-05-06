Массированная атака "шахедов" на Сумы: враг ударил по энергообъектам, есть проблемы со светом

Ночью в областном центре было очень громко

В ночь на понедельник, 6 мая, россияне снова атаковали Сумы "шахедами". Как и 11 апреля, удар пришелся по энергетической инфраструктуре.

Глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко написал в 0:47, что враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины. Он отметил, что из-за массированной атаки БПЛА пришлось перевести объекты критической инфраструктуры Сум на резервное питание.

"В связи с массированной атакой шахедов на город объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание. Водоснабжение и больницы будут обеспечены резервным питанием в полном объеме. Также, в городе разворачиваются пункты несокрушимости", — добавил он позднее.

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук сообщил, что россияне из Курской области атаковали 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Мобильные огневые группы ПВО 12 из них уничтожили в Сумской области.

Как рассказал корреспондент "Телеграфа" в Сумах, первый взрыв в городе прогремел после полуночи, вскоре погас свет, через какое-то время раздался повторный взрыв. Была слышна стрельба, небо было исчерчено прожекторами, с помощью которых ночью выявляют БПЛА, активно и успешно работала ПВО. В городе было очень громко от шума моторов "шахедов" и стрельбы по ним. В сети появилось видео сбития беспилотника над Сумами.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Вскоре после того, как около часу ночи мониторинги сообщили, что над областью чисто, буквально через несколько минут россияне запустили в направлении Сум еще одну группу БПЛА. Снова началась работа ПВО, отбой тревоги дали в 01:52.

Кроме самого областного центра, свет частично пропал также в Лебедине, Белополье и Ахтырке. В Лебедине по состоянию на 4:00 его все еще не было. В областном центре электроснабжение в городе постепенно начали возвращать еще ночью. Большинство районов города с электричеством, восстановлено и водоснабжение.

В свою очередь российские пропагандисты уже успели выдать в эфир очередной бред. Они ссылаются на "координатора николаевского подполья Сергея Лебедева", который заявил об очередном "химическим производстве".

Как сообщал "Телеграф", командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк подтвердил, что у России есть план наступления на Сумы и Харьков. По его словам, неизвестно "насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми они располагают". В то же время, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что у россиян мало сил даже для наступления, не говоря уже о захвате крупных областных центров.