Враг запустил 5 ракет: стали известны последствия обстрелов Славянской ТЭС
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На Пасху россияне "поздравили" мощными обстрелами по объекту энергосистемы
Утром в воскресенье, 5 мая 2024 года, россияне обстреляли территорию Славянской теплоэлектростанции (ТЭС), которая находится в Николаевке Донецкой области. Враг запустил пять ракет — четыре кассетных из реактивной системы залпового огня "Смерч" и одну фугасную.
Из-за обстрелов некоторые объекты на территории ТЭС получили повреждения, среди людей нет пострадавших и жертв. Об этом заместитель начальника Николаевской городской военной администрации (ГВА) Владимир Проскунин рассказал в комментарии изданию "Суспільне Донбасс".
"Сегодня, 5 мая, в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС "Донбассэнерго". В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции", — сказал Проскунин.
Для справки: Славянская ТЭС принадлежит ПАО "Донбассэнерго". Объект находится в Николаевке, городе рядом со Славянском. Расстояние между этими городами по прямой составляет всего 11 км.
Россия вновь начала интенсивно обстреливать объекты энергосистемы Украины с середины марта 2024 года. Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, с чем связана активизация атак, и назвал две основные причины.
Ранее "Телеграф" сообщал о размере ущерба от вражеских ударов по энергосистеме. Актуальные цифры назвал Герман Галущенко.