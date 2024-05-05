Враг запустил 5 ракет: стали известны последствия обстрелов Славянской ТЭС

На Пасху россияне "поздравили" мощными обстрелами по объекту энергосистемы

Утром в воскресенье, 5 мая 2024 года, россияне обстреляли территорию Славянской теплоэлектростанции (ТЭС), которая находится в Николаевке Донецкой области. Враг запустил пять ракет — четыре кассетных из реактивной системы залпового огня "Смерч" и одну фугасную.

Из-за обстрелов некоторые объекты на территории ТЭС получили повреждения, среди людей нет пострадавших и жертв. Об этом заместитель начальника Николаевской городской военной администрации (ГВА) Владимир Проскунин рассказал в комментарии изданию "Суспільне Донбасс".

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"Сегодня, 5 мая, в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС "Донбассэнерго". В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции", — сказал Проскунин.

Для справки: Славянская ТЭС принадлежит ПАО "Донбассэнерго". Объект находится в Николаевке, городе рядом со Славянском. Расстояние между этими городами по прямой составляет всего 11 км.

ТЭС находится сравнительно далеко от линии фронта, но все же иногда попадает под обстрелы

Россия вновь начала интенсивно обстреливать объекты энергосистемы Украины с середины марта 2024 года. Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, с чем связана активизация атак, и назвал две основные причины.

Ранее "Телеграф" сообщал о размере ущерба от вражеских ударов по энергосистеме. Актуальные цифры назвал Герман Галущенко.