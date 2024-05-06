Путин лично отдал приказ о новых ядерных учениях: зачем и кому грозит на этот раз

Учения пройдут в "ближайшее время"

На фоне участившихся намеков на удар по Крымскому мосту в России, вероятно, решили "напугать" Запад ядерным оружием. Лично Путин отдал приказ о новых ядерных учениях.

Об этом сообщает вражеское Министерство обороны. Так, согласно его заявлению, по поручению диктатора Путина, "в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота. В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия".

Учения якобы направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета РФ "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Напомним, что на Западе подробно расписали, как и когда ВСУ могут взорвать Крымский мост. Чиновники говорят, что одно из любимых детей Путина могут уничтожить до середины июля. Кроме того, в сети показали инструкцию по уничтожению переправы в Крыму.

Ранее мы писали о том, что в Кремле истерика из-за намеков на удар по Крымскому мосту.