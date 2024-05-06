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Росіяни на Великдень атакували Харків: кількість постраждалих різко зросла

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Олена Руденко Олена Руденко
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Росіяни атакують старих та дітей
Росіяни атакують старих та дітей. Фото ДСНС України

Ворог продовжує творити військові злочини, завдаючи ударів по житлових кварталах

Росіяни практично щодня атакують Харків, вони не зупинили свій тероризм навіть у Великдень. У неділю, 5 травня, ворог ударив по житловій забудові КАБами (коригованими авіабомбами), кількість постраждалих станом на ранок 6 травня зросла до 16 осіб (спочатку повідомлялося про 10 поранених).

Окупанти атакували місто о 14:20. Під удар потрапили Шевченківський та Київський райони, є значні руйнування цивільної інфраструктури, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов у Telegram.

"Внаслідок обстрілу КАБ у Шевченківському та Київському районах міста пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 3 автомобілі, медустанову, гуртожиток, офісну будівлю, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано 3 приватні будинки — постраждали 16 осіб", — написав він.

У ГУ ДСНС Харківської області уточнили, що на місці одного з прильотів у Харкові 5 травня спалахнула суха трава, пожежа була оперативно ліквідована. За іншою адресою рятувальники допомогли мешканцям одного з багатоквартирних будинків вийти назовні, деблокували вхідні двері. На місці працювали психологи та сапери ДСНС.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 6 травня росіяни здійснили масований удар по Сумах. Вони атакували "шахедами" енергетичну інфраструктуру обласного центру. У місті та області виникли перебої з електропостачанням.

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#Харків #Обстріл #Війна #Постраждалі