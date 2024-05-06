Росіяни на Великдень атакували Харків: кількість постраждалих різко зросла

Ворог продовжує творити військові злочини, завдаючи ударів по житлових кварталах

Росіяни практично щодня атакують Харків, вони не зупинили свій тероризм навіть у Великдень. У неділю, 5 травня, ворог ударив по житловій забудові КАБами (коригованими авіабомбами), кількість постраждалих станом на ранок 6 травня зросла до 16 осіб (спочатку повідомлялося про 10 поранених).

Окупанти атакували місто о 14:20. Під удар потрапили Шевченківський та Київський райони, є значні руйнування цивільної інфраструктури, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов у Telegram.

"Внаслідок обстрілу КАБ у Шевченківському та Київському районах міста пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 3 автомобілі, медустанову, гуртожиток, офісну будівлю, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано 3 приватні будинки — постраждали 16 осіб", — написав він.

У ГУ ДСНС Харківської області уточнили, що на місці одного з прильотів у Харкові 5 травня спалахнула суха трава, пожежа була оперативно ліквідована. За іншою адресою рятувальники допомогли мешканцям одного з багатоквартирних будинків вийти назовні, деблокували вхідні двері. На місці працювали психологи та сапери ДСНС.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 6 травня росіяни здійснили масований удар по Сумах. Вони атакували "шахедами" енергетичну інфраструктуру обласного центру. У місті та області виникли перебої з електропостачанням.