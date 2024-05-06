Масована атака "шахедів" на Суми: ворог ударив по енергооб’єктах, є проблеми зі світлом

Вночі в обласному центрі було дуже гучно

У ніч проти понеділка, 6 травня, росіяни знову атакували Суми "шахедами". Як і 11 квітня, удар припав по енергетичній інфраструктурі.

Голова Сумської ГВА Олексій Дрозденко написав о 0:47, що ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об’єктах Сумщини. Він зазначив, що через масовану атаку БПЛА довелося перевести об’єкти критичної інфраструктури Сум на резервне живлення.

"У зв’язку з масованою атакою шахедів на місто об’єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне харчування. Водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням у повному обсязі. Також, у місті розвертаються пункти незламності", — додав він пізніше.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що росіяни з Курської області атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Мобільні вогневі групи ППО 12 з них знищили на Сумщині.

Як розповів кореспондент "Телеграфа" у Сумах, перший вибух у місті пролунав після опівночі, незабаром згасло світло, через якийсь час пролунав повторний вибух. Була чутна стрілянина, небо було вичерчено прожекторами, за допомогою яких вночі виявляють БПЛА, активно та успішно працювала ППО. У місті було дуже гучно від шуму моторів "шахедів" та стрілянини по них. У мережі з’явилося відео збиття безпілотника над Сумами.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Незабаром після того, як близько першої години ночі моніторинги повідомили, що над областю чисто, буквально за кілька хвилин росіяни запустили в напрямку Сум ще одну групу БПЛА. Знову розпочалася робота ППО, відбій тривоги дали о 01:52.

Окрім самого обласного центру, світло частково зникло також у Лебедині, Білопіллі та Охтирці. У Лебедині станом на 4:00 його все ще не було. В обласному центрі електропостачання у місті поступово почали повертати ще вночі. Більшість районів міста з електрикою, відновлюється й водопостачання.

Своєю чергою російські пропагандисти вже встигли видати в ефір чергову маячню. Вони посилаються на "координатора миколаївського підпілля Сергія Лебедєва", який заявив про чергове "хімічне виробництво".

Як повідомляв "Телеграф", командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк підтвердив, що Росія має план наступу на Суми та Харків. За його словами, невідомо "наскільки ці плани серйозні й чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають". Водночас представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький заявив, що у росіян мало сил навіть для наступу, не кажучи вже про захоплення великих обласних центрів.