Авіабомби влучили прямо по центру селища: окупанти РФ знову атакували Харківщину (фото)

Постраждали мирні люди

В ніч на понеділок, 6 травня, ворог знову завдав авіаудару на Харківщині. Влучання авіабомб зафіксовані у центральній частині селища Золочів.

Постраждали мирні люди. Про це повідомила прес-служба ДСНС України в офіційному Telegram-каналі.

За даними служби, у населенному пункті в наслідок обстрілу пошкоджені житлові та адміністративні будівлі, а також навчальний заклад.

Окрім того, сталося дві пожежі. Горів житловий будинок та будівля котельні. Повідомляється, що рятувальникам вдалося оперативно ліквідовали загорання.

За попередніми даними в результаті обстрілу постраждала жінка.

Росіяни практично щодня атакують Харків та область. При цьому ворог застосовує різне озброення. По місту гатять балістичними ракетами, КАБами, крилатими ракетами тощо. Росіяни не зупинили свій тероризм навіть у Великдень.

Раніше "Телеграф" повідомив, що 5 травня, ворог ударив по житловій забудові КАБами (коригованими авіабомбами). Кількість постраждалих станом на ранок 6 травня зросла до 16 осіб (спочатку повідомлялося про 10 поранених).