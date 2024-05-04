Окупанти завдали удару по Харкову: на місці прильоту масштабна пожежа, є постраждалі (фото)

Удар завдано по Індустріальному району

Російські окупанти в черговий раз завдали удару по Харкову. У місті було чути вибух, після чого почалася пожежа.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, удар зазнав виробничого підприємства в Індустріальному районі. Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що внаслідок прильоту є постраждалі.

"За попередніми даними, троє цивільних зазнали поранень внаслідок влучення окупантів в Індустріальному районі Харкова. Ворог вдарив ракетою по території цивільного підприємства", — повідомив він.

Пізніше він додав, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох – троє цивільних чоловіків та одна жінка.

Також повідомлялось про другий вибух десь за межами міста. Після прильоту в мережі почали з’являтися знімки диму, який піднімається на місці пожежі.

Як повідомлялося раніше, ексглава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що окрім спроб просунутися на Донеччині, ворог готується до активізації боїв на Харківщині. Росіяни стягують війська та техніку з усієї країни.

Водночас представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що спроби наступу росіян на північному сході залежать від того, наскільки міцною виявиться оборона України на Донбасі.