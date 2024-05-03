Очікувати лобової атаки не варто: генерал ЗСУ спрогнозував плани ворога на Харківщині

Окупанти намагаються створити потужний кулак

Генерал армії, ексглава Служби зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) Микола Маломуж розповів, що крім намагань просунутися на Донеччині, ворог готується до активізації боїв на Харківщині. Росіяни стягують війська та техніку з усієї країни.

Про це він розповів "Телеграфу", детальніше читайте тут: Чотири фронти російсько-української війни: генерал назвав найгарячіші травневі напрямки

Генерал зазначив, що одним з небезпечних стратегічних напрямків є район Куп’янська, Сватового – Кремінної, Лимана. Там противник нарощує своє угруповання.

"Особливої активності на фронті не спостерігається, але підготовка до цього йде. Не тільки підтягуванням сил і засобів з інших ділянок фронту, а й – з території РФ. З різних військових округів, конкретних з’єднань, включаючи Далекий Схід, Сибір, Урал. Охоплена середня смуга Росії. Частково військові знімаються з Московського та Ленінградського секторів. Створюється потужний кулак, яким хочуть пробити нашу оборону в районі Куп'янська – та розвивати наступ на Харків, який вони тероризують ракетами та бомбами", – зазначив експерт.

Він додав, що на цей напрямок росіяни намагаються підтягнути нові ракетні та артилерійські системи, а також відносно нові танки. Там створюється потенційна велика загроза підготовки до активних наступальних операцій із залученням авіації, бронетанкових, ракетних (включаючи далекобійні С-300 та С-400), артилерійських потужностей. Противник сподівається вийти на оперативний простір та проводити атаки з різних секторів.

"Навряд чи тут варто очікувати лобової атаки. Росіяни навчаються на своїх помилках, коли втратили багато сил і засобів, штурмуючи подібним чином наші заздалегідь укріплені позиції. Отже, варто чекати "промацування" з різних секторів, ударів, що відволікають, спроб дезорієнтувати нашу оборону. І пробити її в одному місці, де відчують слабину. З використанням всього арсеналу, включаючи різні підрозділи піхоти, висадку десанту в тили тощо", — прогнозує Маломуж.

Для України не є секретом накопичення російських військ та їхнє розміщення, зазначив генерал. Це відомо завдяки даним розвідки, зокрема, за допомогою сучасних технологій. Однак де саме противник має намір завдати вирішального удару – не проскануєш. Саме тому, наголосив Маломуж, варто розглядати всі варіанти, бути готовими до всього, готувати контраргументи. Йдеться й про потужні укріплення та мінні поля, і про протидиверсійні групи, а також про деякі сюрпризи, про які ворогу знати не треба до останнього.

Як повідомляв "Телеграф", представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що росіяни можуть готувати наступальні дії в районі Харківської та Сумської областей. Проте в них замало сил навіть для наступу, не кажучи вже про захоплення великих обласних центрів – хоча, зрозуміло, захопити Харків або Суми терористам дуже хочеться.