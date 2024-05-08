Тільки прикордонні бої: колишній генерал оцінив здатність росіян наступати на Харків та Суми

Росіяни здатні вести бої у прикордонні, щоб відволікти українські війська

Російські терористи попри свої амбіційні плани не мають достатньо сил, щоб наступати на Харків та Суми, не кажучи вже про захоплення цих міст. Проте терористи здатні спробувати вести прикордонні бої у двох регіонах.

Про це сказав колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони політичний та військовий діяч, генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос в ефірі Еспресо. Він нагадав, що у тимчасово контрольованих російськими терористами Брянській, Бєлгородській та Курській областях перебуває до 50 тисяч одиниць особового складу росіян.

"Їм цього явно недостатньо для початку наступальних дій. Однак це може дати противнику спроможність ведення прикордонних боїв з метою відтягування наших сил та засобів від російсько-українського фронту. Це вони роблять досить ефективно", – зазначив він.

Нагадаємо, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що ситуація, яка розгортається зараз у Сумській області, є результатом вдалої інформаційно-психологічної операції з боку Росії. Таким чином росіяни намагаються відтягти наші сили оборони з найгарячіших напрямків для укріплення північних областей.

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький теж раніше зазначав, що росіяни можуть готувати наступальні дії в районі Харківської та Сумської областей. Але є нюанс: в них замало сил навіть для наступу, не кажучи вже про захоплення великих обласних центрів – хоча, зрозуміло, захопити Харків або Суми терористам дуже хочеться.