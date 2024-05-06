Провалил наступление и получил награду от отца: в Украине ликвидировали "видного" оккупанта

С жизнью он расстался из-за прицельного удара HIMARS

В Украине погиб российский полковник Денис Лапин, сын скандального генерал-полковника Александра Лапина. Оккупант погиб 3 мая 2024 года после удара HIMARS по штабу.

Об этом сообщает Russian Officers Killed in Ukraine. Авторы этого проекта обнаружили некролог полковника в российской социальной сети VK.

Российские генералы украинского происхождения, убивающие украинцев

Денис Лапин в 2022 году руководил наступлением оккупационных войск на Сумщину и Черниговщину. За это он получил награду из рук отца, что возмутило обычных россиян. Наступление было провалено, а под Черниговом Лапин-младший потерял три четверти танкового полка, которым управлял. Однако должности он не лишился.

Неизвестно, на каком направлении погиб Денис Лапин. Российские СМИ пишут, что ему было 38 лет. Лапин-младший был женат. С войны его не дождались супруга и родители.

Отцом погибшего полковника является генерал Александр Лапин. В 2022 году он возглавлял группировку российских войск "Центр". Лапин-старший потерял должность после критики лидера Чечни Рамзана Кадырова. Причиной послужили неудачи армии РФ в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, чем Александр Лапин раздражает россиян. За последние годы он нажил себе влиятельных врагов. Скандал начался из-за назначения генерала на новую должность.