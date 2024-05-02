Путин должен понять одно: американский генерал рассказал, когда закончится война в Украине

Запад должен прилагать больше усилий

Война в Украине закончится, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что не может победить. Чтобы это случилось, западным партнерам предстоит объединить все возможные усилия для помощи Киеву.

Об этом в интервью заявил американский генерал Бен Ходжес. По его словам, США и Германия должны сказать, что "мы хотим, чтобы Украина победила, что мы будем делать все необходимое".

"Не "так долго, как это нужно", это пустые слова. А "чего бы это ни стоило", мы сделаем все, чтобы помочь Украине выиграть", — подчеркнул генерал.

По его прогнозам, это приведет к тому, что у Украины будет возможность сопротивляться. Он отметил, что это позволит, в частности, выбросить российские силы из Крыма.

"Мы должны обеспечить, чтобы он (Путин. — Ред.) осознал, что Украина не собирается сдаваться. Что Запад не собирается сдаваться", — сказал Ходжес.

Генерал также отметил необходимость противостояния стране-агрессору в сфере экономики. По его мнению, против РФ введены мощные санкции, но они не выполняются должным образом.

"Слишком много всего из Китая, Ирана и Северной Кореи все еще поступает в Россию, слишком много украденной пшеницы, уходящей из России, которую они забрали из Украины, и которая идет на экспорт. Когда все это будет сделано, тогда Владимир Путин поймет, что он проиграл. Вот когда это закончится", — подчеркнул Ходжес.

Ранее "Телеграф" писал, что помощи в размере 61 млрд долларов, которую Украина получила от США, может оказаться недостаточно для дальнейшего ведения войны. Ведь по разным подсчетам этих денег хватит до конца 2025 года. Поэтому Украина все еще нуждается хотя бы в среднесрочном плане помощи, в котором ведущее место может занять привлечение российских замороженных активов.