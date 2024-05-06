Росіяни рвуться до двох великих міст: Сирський розповів про складну ситуацію на сході (карта)

Генерал-полковник працював на напрямках головного удару росіян

Дві останні доби головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ), генерал-полковник Олександр Сирський провів на передовій. Він працював у частинах, які беруть участь у боях на Покровському та Курахівському напрямках.

Рішення особисто відвідати бойові підрозділи він прийняв через складну ситуацію на фронті. Про це Олександр Сирський написав на своїй сторінці у Facebook.

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Сирський провів дві доби на передовій

"У звʼязку зі складною ситуацією на Сході, протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника. Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ", ― написав Сирський.

Ворог має чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці. Росіяни щоденно атакують позиції Сил оборони. Наразі перед ЗСУ стоїть задача утримати рубежі та позиції, повідомив генерал-полковник.

"Наша задача в цих умовах ― утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани та виграти час для формування та підготовки наших резервів", ― написав головнокомандувач.

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Під час перебування на передовій Сирський провів роботу з командирами підрозділів та прийняв кілька рішень для посилення. Зокрема йдеться про виділення додаткової кількості озброєння:

ракет;

дронів;

боєприпасів;

засобів радіоелектронної боротьби.

Головнокомандувач також вручив нагороди кращим воїнам, які відзначились під час боїв. Церемонія нагородження присвячена професійному святу ― Дню піхоти.

Зазначимо, росіяни активізували штурмові дії на Покровському та Курахівському напрямках. Вони кидають усі сили для захоплення Покровська та Курахового Донецької області. У ворога є певні тактичні успіхи, проте росіяни не отримали оперативної переваги.

Сирський попереджав про складну ситуацію на цих напрямках ще в кінці квітня 2024 року. Він повідомив, що росіяни посилились додатковими чотирма бригадами.

"Телеграф" раніше писав, що кінець травня буде критичним для ЗСУ. З однієї сторони росіяни планують посилити наступ, але з іншої ― українська армія очікує підкріплення. Йдеться про додаткові людські ресурси та обіцяну Заходом військову допомогу. Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко звернув увагу на деякі ключові моменти.