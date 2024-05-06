Россияне рвутся в два больших города: Сырский рассказал о сложной ситуации на востоке (карта)

Генерал-полковник работал на направлениях главного удара россиян

Двое последних суток главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), генерал-полковник Александр Сырский провел на передовой. Он работал в частях, участвующих в боях на Покровском и Кураховском направлениях.

Решение лично посетить боевые подразделения он принял из-за сложной ситуации на фронте. Об этом Александр Сырский написал на своей странице в Facebook.

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Сырский провел двое суток на передовой

"В связи со сложной ситуацией на Востоке, в течение двух суток работал в частях, ведущих оборонные действия на Покровском и Кураховском направлениях, то есть на направлении главного удара противника. Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, пытающегося прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти в большие населенные пункты Курахово и Покровск", ― написал Сырский.

Враг имеет численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике. Россияне ежедневно атакуют позиции Сил обороны. Пока перед ВСУ стоит задача удержать рубежи и позиции, сообщил генерал-полковник.

"Наша задача в этих условиях ― удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов", ― написал главнокомандующий.

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Во время пребывания на передовой Сырский провел работу с командирами подразделений и принял несколько решений для усиления. В частности, речь идет о выделении дополнительного количества вооружения:

ракет;

дронов;

боеприпасов;

средств радиоэлектронной борьбы.

Главнокомандующий также вручил награды лучшим воинам, отличившимся во время боев. Церемония награждения посвящена профессиональному празднику — Дню пехоты.

Отметим, россияне активизировали штурмовые действия на Покровском и Кураховском направлениях. Они бросают все силы для захвата Покровска и Курахово Донецкой области. У врага есть определенные тактические успехи, однако россияне не получили оперативное преимущество.

Сырский предупреждал о сложной ситуации на этих направлениях еще в конце апреля 2024 года. Он сообщил, что россияне усилились дополнительными четырьмя бригадами.

"Телеграф" ранее писал, что конец мая будет критическим для ВСУ. С одной стороны россияне планируют усилить наступление, но с другой — украинская армия ожидает подкрепления. Речь идет о дополнительных человеческих ресурсах и обещанной Западом военной помощи. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко обратил внимание на некоторые ключевые моменты.