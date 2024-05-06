Зачем россияне продолжают клепать "танки-сараи": есть простое объяснение

Они неуязвимы для дронов, но есть один нюанс

Военные действия продолжают порождать новые варианты "улучшения" обычной боевой техники. Одним из наиболее ярких примеров этого стал "танк-сарай", получивший свое название из-за огромной металлической надстройки, напоминающий сарай. Их первое применение было зафиксировано в середине апреля, и с тех пор были замечены несколько разновидностей "сараев".

Видео еще одного такого "танка-сарая" в своем Telegram-канале опубликовал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Улучшение заключается в том, что кроме решеток, сеток и металлических листов, танк оборудовали противоминным тралом.

Танк-сарай

Как отметил эксперт, тем самым выживаемость танка повысилась, но только на первый взгляд, поскольку он может быть поражен другими средствами. Например, ПТУР, тандемным кумулятивом от РПГ.

Полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев объяснил "Телеграфу", в чем плюсы и минусы подобного "улучшения" и почему такой "танка-сарай" вовсе не является неуязвимым. Да и само улучшение ослабило эффективность танка. Например, из-за "крыши", башня Т-72 не может крутиться и пушка может стрелять только по направлению движения. То есть чтобы выстрелить вбок или назад, такому "сараю" придется разворачиваться всем корпусом, что займет время.

При этом самодельная броня в несколько слоев прекрасно защитит от дронов, а противоминный трал сможет сохранить технику и экипаж от взрыва противотанковой мины ТМ-62. Однако уже если устроить своего рода ловушку, положив две ТМ-62, одновременная детонация 15-16 кг взрывчатки броня Т-72 может и не выдержать. В итоге, техника будет как минимум повреждена. Но главное – россияне никак не прикрыли наиболее уязвимые борта танка.

"Как можно заметить, между гусеницами и корпусом танка осталось место, которое по сути никак не прикрыто. Это отличная мишень для стрельбы из ПТУР (противотанковая управляемая ракета) или кумулятивного боеприпаса гранатомета. Да и 125-мм снаряд танковой пушки типа кумулятивного или бронебойно-подкалиберного, тоже справится. Даже осколочно-фугасный 155-мм снаряд при разрыве рядом с танком сможет взрывной волной нанести некоторые повреждения", — пояснил Владислав Селезнев.

Сравнение опасности боекомплекта танка Т-72 и танков НАТО

Как писал "Телеграф", еще советский Т-72 имеет крайне уязвимое место – автомат заряжания (АЗ), в котором расположены 22 снаряда. Так, это увеличивает скорострельность танка. Но в то же время удачный выстрел в борт танка, способный пробить броню и попасть в АЗ, вызывает одновременный взрыв и гарантированно уничтожает танк и экипаж, который фактически "сидит" на этих боеприпасах.

"Не думаю, что подобные "танки-сараи" будут использоваться массово и будут производиться промышленностью РФ. Дело в том, что любая техника уязвима и уничтожается, потому на местах ищут способ ее улучшать, но будет найден метод ее уничтожения. Это постоянная борьба меча и брони, и она будет продолжаться", — резюмирует Владислав Селезнев.

В целом, "танков-сараев" в рядах ВС РФ становится все больше, однако их защита остается узкоспециализированной – против дронов.