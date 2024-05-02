Abrams выдержал подрывы и обстрелы и мог быть отремонтирован – эксперт рассказал о живучести американского танка

Несмотря на поражения многими средствами Abrams был вполне боеспособен

Оккупация россиянами села Бердичи в ходе продолжающихся боев под Очеретино позволила россиянам захватить уничтоженный M1A1 Abrams. Однако это техника с таким запасом прочности, что ее еще вполне можно восстановить.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам основное повреждение танк получил в результат подрыва на противотанковой мине, от чего ничто не спасет если нет трала.

На добивание было потрачено более десятка fpv-дронов, однако единственный результативный удар пришёлся в турнюр башни, в результате чего сдетонировал БК, но даже это танк это не добило. Даже после детонации БК танк M1A1M1A1 Abrams можно эвакуировать и привести в боеспособное состояние в кратчайшие сроки.

"Кстати, напомните, что случается при детонации БК в советских/российских танках? Ах, да, гарантированное покорение Луны! Танко-космические войска!", — иронизирует эксперт.

В целом, по танку было отработано несколько средств поражения. Помимо мины ТМ-62 и многочисленных fpv-дронов видны следы от ПГ-7В, без особо видимого результата, и обстрел из 125-мм – то есть, палили из российского танка.

"Из отдельного, статистического, замечу, что за два месяца, за которые было уничтожено два M1A1 Abrams и два повреждено, российские оккупационные войска потеряли 10 уничтоженными Т-90М "Прорыв" и пять повреждёнными. И это только верифицированные потери", — сравнивает живучесть российской и американской техники Александр Коваленко.

Как сообщал "Телеграф", за два месяца боев ВСУ безвозвратно потеряли 5 M1 Abrams и не менее 30 немецких танков Leopard разных модификаций.