У Шойгу заявили о захвате еще одного села на Донбассе: что говорят ВСУ и аналитики

Это направление сейчас очень сложное для ВСУ

Российское Минобороны заявляет о якобы захвате села Семеновка (Донецкая область). Ранее в ВСУ говорили об отходе на новые рубежи и сложную ситуацию в районе этого населенного пункта.

Минобороны РФ утверждает, что Семеновку якобы захватили оккупанты из группировки "Центр". Важно отметить, что в ВСУ пока не комментировали данное заявление. Однако днем ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что "подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичев, Семеновки и Новомихайловки".

Кроме того о возможном захвате села также говорят и данные популярного украинского мониторингово сообщества DeepState. На его карте Семеновка теперь отображена красным цветом (под контролем противника).

Более того, если верить данным мониторинга, то на данном направлении оккупанты также продвинулась западнее Очеретино — в сторону Новоалександровки. А также южнее, в селе Нетайлово.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте этим летом анонсировали большие события.