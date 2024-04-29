У Шойгу заявили про захоплення ще одного села на Донбасі: що кажуть ЗСУ та аналітики

Цей напрямок зараз дуже складний для ЗСУ

Російське Міноборони заявляє про нібито захоплення села Семенівка (Донецька область). Раніше у ЗСУ говорили про відхід на нові рубежі та складну ситуацію в районі цього населеного пункту.

Міноборони РФ стверджує, що Семенівку нібито захопили окупанти із угрупування "Центр". Важливо зазначити, що у ВСУ поки що не коментували цю заяву. Проте днем раніше головком ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що "підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістилися на нові рубежі на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки".

Крім того, про можливе захоплення села також говорять і дані популярної української моніторингової спільноти DeepState. На його карті Семенівка тепер відображена червоним кольором (під контролем противника).

Більше того, якщо вірити даним моніторингу, то на цьому напрямку окупанти також просунулися на захід від Очеретино — у бік Новоолександрівки. А також на південь, у селі Нетайлове.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті цього літа анонсували великі події.