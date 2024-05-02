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Abrams витримав підриви та обстріли та міг бути відремонтований – експерт розповів про живучість американського танка

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Автор
M1A1 Abrams
M1A1 Abrams. Фото Відкриті джерела

Незважаючи на поразки багатьма засобами, Abrams був цілком боєздатний.

Окупація росіянами села Бердичі в ході боїв під Очеретино дозволила росіянам захопити знищений M1A1 Abrams. Однак це техніка з таким запасом міцності, що її цілком можна відновити.

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, основне пошкодження танк отримав у результаті підриву на протитанковій міні, від чого ніщо не врятує якщо немає тралу.

На добивання було витрачено понад десяток fpv-дронів, однак єдиний результативний удар припав у турнюр вежі, внаслідок чого здетонував БК, але навіть це танк це не добило. Навіть після детонації БК танк M1A1M1A1 Abrams можна евакуювати та привести у боєздатний стан у найкоротші терміни.

"До речі, нагадайте, що трапляється при детонації БК у радянських/російських танках? Ах, так, гарантоване підкорення Місяця! Танко-космічні війська!", — іронізує експерт.

Загалом по танку було відпрацьовано кілька засобів поразки. Крім міни ТМ-62 і численних fpv-дронів видно сліди від ПГ-7В, без особливо видимого результату, і обстріл зі 125-мм — тобто, палили з російського танка.

"З окремого, статистичного, зауважу, що за два місяці, за які було знищено два M1A1 Abrams і два пошкоджено, російські окупаційні війська втратили 10 знищених Т-90М "Прорив" та п’ять пошкоджених. І це лише верифіковані втрати", — порівнює живучість. російської та американської техніки Олександр Коваленко.

Як повідомляв "Телеграф", за два місяці боїв ЗСУ безповоротно втратили 5 M1 Abrams та не менше 30 німецьких танків Leopard різних модифікацій.

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#Зброя #Військова техніка #Танки #Коваленко