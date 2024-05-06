Для чого росіяни продовжують клепати "танки-сараї": є просте пояснення

Вони невразливі для дронів, але є один нюанс

Військові дії продовжують породжувати нові варіанти "поліпшення" звичайної бойової техніки. Одним із найбільш яскравих прикладів цього став "танк-сарай", який отримав свою назву через величезну металеву надбудову, що нагадує сарай. Їхнє перше застосування було зафіксовано в середині квітня, і з того часу було помічено кілька різновидів "сараїв".

Відео ще одного такого "танку-сараю" у своєму Telegram-каналі опублікував військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. Поліпшення полягає в тому, що окрім грат, сіток та металевих листів, танк обладнали протимінним тралом.

Танк-сарай

Як зазначив експерт, тим самим виживання танка підвищилося, але тільки на перший погляд, оскільки він може бути вражений іншими засобами. Наприклад, ПТУР, тандемний кумулятив від РПГ.

Полковник ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов пояснив "Телеграфу", у чому плюси та мінуси подібного "покращення" і чому такий "танка-сарай" зовсім не є невразливим. Та й саме покращення послабило ефективність танка. Наприклад, через "дах", вежа Т-72 не може крутитися і гармата може стріляти тільки в напрямку руху. Тобто, щоб вистрілити вбік або назад, такому "сараю" доведеться розвертатися всім корпусом, що займе час.

При цьому саморобна броня у кілька шарів чудово захистить від дронів, а протимінний трал зможе зберегти техніку та екіпаж від вибуху протитанкової міни ТМ-62. Однак якщо влаштувати свого роду пастку, поклавши дві ТМ-62, одночасна детонація 15-16 кг вибухівки броня Т-72 може і не витримати. У результаті техніка буде як мінімум пошкоджена. Але головне — росіяни не прикрили найбільш вразливі борти танка.

"Як можна помітити, між гусеницями і корпусом танка залишилося місце, яке по суті ніяк не прикрите. Це відмінна мішень для стрільби з ПТУР (протитанкова керована ракета) або кумулятивного боєприпасу гранатомета. Та й 125-мм снаряд танкової гармати типу кумулятівно чи підкаліберного теж впорається. Навіть осколково-фугасний 155-мм снаряд при розриві поряд з танком зможе вибуховою хвилею завдати деяких пошкоджень", — пояснив Владислав Селезньов.

Порівняння небезпеки боєкомплекту танка Т-72 та танків НАТО

Як писав "Телеграф", ще радянський Т-72 має вкрай вразливе місце — автомат заряджання (АЗ), в якому розташовано 22 снаряди. Так, це збільшує скорострільність танка. Але в той же час вдалий постріл у борт танка, здатний пробити броню і потрапити в АЗ, викликає одночасний вибух і гарантовано знищує танк та екіпаж, який фактично сидить на цих боєприпасах.

"Не думаю, що подібні "танки-сараї" будуть використовуватися масово і будуть вироблятися промисловістю РФ. Справа в тому, що будь-яка техніка вразлива і знищується, тому на місцях шукають спосіб її покращувати, але буде знайдено метод її знищення. Це постійна боротьба меча. і броні, і вона триватиме", — резюмує Владислав Селезньов.

Загалом, "танків-сараїв" у лавах ЗС РФ стає дедалі більше, проте їх захист залишається вузькоспеціалізованим – проти дронів.