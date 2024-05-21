Azimuth бачить ворожі дрони за 15 км: що це за система розвідки

Українським військовим потрібні "очі" проти дронів ворога

На полі бою важливо як використовувати якісні дрони, так і боротися проти ворожих. Серед виробників антидронових систем в Україні є Kvertus, вже знаний за антидроновою рушницею KVSG-6.

Проте важливо не тільки збити дрон, а й знати — звідки чатує небезпека. На допомогу приходить система радіоелектронної розвідки Azimuth того ж виробника. Таку днями від Хмельницької міської ради отримала 3-я окрема танкова Залізна бригада. Така система може "побачити" безпілотник ворога за 15 км.

Як працює Azimuth

Станція виявляє безпілотники за їхніми сигналами випромінювання — якщо вони кимось керуються, передають дані тощо. Azimuth дозволяє контролювати радіочастотний спектр, запеленгувати джерело сигналу тощо. На розгортання Azimuth потребує лише 5 хвилин. Керує комплексом оператор, проте система автоматично визначає цілі. В повний комплект системи РЕР Azimuth входять блок аналізу та виявлення джерел радіовипромінювання, антенно-фідерна система, ноутбук оператора та пакування.

Для чого застосовують Azimuth

Система є частиною протидії безпілотникам, вона може бути як автономною станцією моніторингу спектра та загалом спостерігати за обстановкою в ньому, так і виявляти і вимірювати параметри радіочастотного випромінювання. Azimuth може відслідкувати джерела випромінювання та показати свої результати.

Раніше "Телеграф" розповідав про новий, створений в Україні дрон "Укропчик". Безпілотник стійкий до РЕБів та має машинний зір.