Не "заглушиш" і не втечеш: в Україні створили новий розумний дрон "Укропчик"

Завдяки машинному зору ці дрони можуть здійснювати самонаведення

В Україні продовжують створювати різноманітні FPV-дрони, які, як показує практика, стають дедалі ефективнішими. Тепер розробники вирішили робити їх ще розумнішими.

Про це пише український портал dev.ua. Як стало відомо, розробник із заснованої на волонтерських засадах компанії "Кальхеон" створив FPV-дрон "Укропчик". Він має машинний зір і більшу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Зазначається, що завдяки машинному зору ці дрони можуть здійснювати самонаведення. За даними видання компанія також підписала низку угод із місцевими виробниками щодо сертифікації цих дронів як баражувальних боєприпасів, що дасть змогу постачати готовий до використання і сертифікований дрон із БК. Крім того, безпілотники "Укропчик" уже мають відповідні технічні умови, сертифікати та допуск у Міністерстві оборони України.

За інформацією з відкритих джерел, "Укропчик" здатний долати понад 30 кілометрів без корисного навантаження, понад 22 кілометри з корисним навантаженням вагою 1,5 кг, а також до 20 кілометрів з корисним навантаженням вагою 1,6 кг.

Детальні характеристики БПЛА "Укропчик":

6-міліметрова рама з вуглецевого волокна, зі стрижнями з вуглецевого волокна;

вага рами — 350 г без електроніки і моторів, 1722 г загальна злітна вага;

час польоту: до 29 хвилин без вантажу;

потрійне кріплення стека 3030, призначене для комп'ютера наведення і цифрового передавача відеосигналів;

литі пластикові деталі для кріплення камери, кришки GPS/Магнітола і адаптера вантажу;

диск пропелера розділений на розміщення більших вантажів до 1,5 кг з правильним розташуванням центру ваги;

подвійне управління по SubGHz, діапазони частот 850-950MHz і 400-490MHz;

інші діапазони доступні за запитом, включно з діапазонами 600MHz і 700MHz;

антена передавача відеосигналу spiroNET 5.5-6.0GHz з довгим кабелем 140 мм;

інтеграція з MAVLINK і ATAK;

опціональний GPS із вбудованим магнітометром і додатковим барометричним висотоміром;

двигуни — 2814, 880kV;

пропелери — 8 дюймів, з 400 мм між діагональними осями моторів;

польотний контролер — 30×30 F405 з опціями Betaﬂight, iNav, Ardupilot і PX4;

ESC 30×30 60A з прошивкою AM32;

камера: 4:3, 1200TVL, 0.00001 Lux, FOV-D 125° (камера для нічних операцій з низьким рівнем освітленості);

підтримувані батареї — гнучка верхня плита, що дає змогу використовувати до 6s4p 16800mAh Molicels для триваліших польотів;

електроніка із захисним покриттям для роботи за вологої погоди;

інтегрований стандартний адаптер для вантажу знизу;

інтеграція із системою наведення на ціль Bavovna AI.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ випробували новий ударний дрон "Шулика".