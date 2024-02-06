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Нічний ворог окупантів: ЗСУ випробували новий ударний дрон "Шуліка", чим він цікавий (фото, відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Військові випробували дрон Shoolika mk6 Новина оновлена 06 лютого 2024, 09:29
Військові випробували дрон Shoolika mk6. Фото Михайло Федоров / Telegram

Одна з переваг дрону — стійкість до впливу РЕБ

Розробники з української компанії SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6, оснащений нічними візуальними системами. Сили оборони вже випробували цю техніку та зазначили, що дрон важливий, особливо у нічний час.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, дрон має високоточну систему управління, а також Shoolika mk6 стійкий до дії РЕБ.

"Безпілотник знаходиться в процесі кодифікації НАТО. У планах – покращити систему штучного інтелекту для автономних місій та камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря", — йдеться у повідомленні.

Характеристики

  • Дальність дії – 10 км;
  • Повна вага – 21 кг;
  • Максимальне навантаження – 4 кг;
  • Максимальна швидкість — 54 км/год;
  • Час польоту – 25-45 хв;
  • Захист — IP54;
  • Операційні температури -5°C to 50°C;
  • Камери — денна, тепловізійна.
Фото: Brave Inventors

На сайті Braveinventors відзначили, що у дрона є певні переваги. Зокрема, йдеться про високу маневровність БПЛА та стабільність польоту завдяки мультикоптерній конструкції, що дозволяє ефективно виконувати бойові завдання у різних умовах.

Також було зроблено зручне управління та швидке розгортання, що дозволяє операторам з досвідом на інших дронах навчитися літати та виконувати бойові завдання за короткий час.

Зазначається, що в цьому дроні є надійність і стійкість до перешкод завдяки якості компонентів, кабельного менеджменту і захищеному пульту управління.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні створили дрон-камікадзе Jupiter Hunter-1. Однією з основних його фішок є стійкість до впливу РЕБ.

Теги:
#Україна #Зброя #Війна #Дрон #Михайло Федоров #Shoolika