Нічний ворог окупантів: ЗСУ випробували новий ударний дрон "Шуліка", чим він цікавий (фото, відео)
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Одна з переваг дрону — стійкість до впливу РЕБ
Розробники з української компанії SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6, оснащений нічними візуальними системами. Сили оборони вже випробували цю техніку та зазначили, що дрон важливий, особливо у нічний час.
Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, дрон має високоточну систему управління, а також Shoolika mk6 стійкий до дії РЕБ.
"Безпілотник знаходиться в процесі кодифікації НАТО. У планах – покращити систему штучного інтелекту для автономних місій та камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря", — йдеться у повідомленні.
Характеристики
- Дальність дії – 10 км;
- Повна вага – 21 кг;
- Максимальне навантаження – 4 кг;
- Максимальна швидкість — 54 км/год;
- Час польоту – 25-45 хв;
- Захист — IP54;
- Операційні температури -5°C to 50°C;
- Камери — денна, тепловізійна.
На сайті Braveinventors відзначили, що у дрона є певні переваги. Зокрема, йдеться про високу маневровність БПЛА та стабільність польоту завдяки мультикоптерній конструкції, що дозволяє ефективно виконувати бойові завдання у різних умовах.
Також було зроблено зручне управління та швидке розгортання, що дозволяє операторам з досвідом на інших дронах навчитися літати та виконувати бойові завдання за короткий час.
Зазначається, що в цьому дроні є надійність і стійкість до перешкод завдяки якості компонентів, кабельного менеджменту і захищеному пульту управління.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні створили дрон-камікадзе Jupiter Hunter-1. Однією з основних його фішок є стійкість до впливу РЕБ.