Ночной враг оккупантов: ВСУ испробовали новый ударный дрон "Шулика", чем он интересен (фото, видео)

Одно из преимуществ дрона — устойчивость к воздействию РЭБ

Разработчики из украинской компании SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6, который оснащен ночными визуальными системами. Силы обороны уже испробовали эту технику и отметили, что дрон важен, особенно в ночное время.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, дрон имеет высокоточную систему управления, а еще Shoolika mk6 устойчив к воздействию РЭБ.

"Беспилотник находится в процессе кодификации НАТО. В планах – улучшить систему искусственного интеллекта для автономных миссий и камер, чтобы лучше искать цели и изменять курс для корректировки ударов с воздуха", — говорится в сообщении.

Характеристики

Дальность действия — 10 км;

Полный вес — 21 кг;

Максимальная нагрузка — 4 кг;

Максимальная скорость — 54 км/ч;

Время полета — 25-45 мин;

Защита — IP54;

Операционные температуры — -5°C to 50°C;

Камеры — дневная, тепловизионная.

Фото: Brave Inventors

На сайте Braveinventors отметили, что у дрона есть определенные преимущества. В частности, речь идет о высокой маневриности БПЛА и стабильности полета благодаря мультикоптерной конструкции, позволяющей эффективно выполнять боевые задания в разных условиях.

Также было сделано удобное управления и быстрое развертывание, позволяющее операторам с опытом на других дронах научиться летать и выполнять боевые задания за короткое время.

Отмечается, что в этом дроне есть надежность и помехоустойчивость благодаря качеству компонентов, кабельного менеджмента и защищенному пульту управления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине создали дрон-камикадзе Jupiter Hunter-1. Одна из основных его фишек — устойчивость к воздействию РЭБ.