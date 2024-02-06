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Ночной враг оккупантов: ВСУ испробовали новый ударный дрон "Шулика", чем он интересен (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Военные испытали дрон Shoolika mk6 Новость обновлена 06 февраля 2024, 09:29
Военные испытали дрон Shoolika mk6. Фото Михаил Федоров / Telegram

Одно из преимуществ дрона — устойчивость к воздействию РЭБ

Разработчики из украинской компании SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6, который оснащен ночными визуальными системами. Силы обороны уже испробовали эту технику и отметили, что дрон важен, особенно в ночное время.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, дрон имеет высокоточную систему управления, а еще Shoolika mk6 устойчив к воздействию РЭБ.

"Беспилотник находится в процессе кодификации НАТО. В планах – улучшить систему искусственного интеллекта для автономных миссий и камер, чтобы лучше искать цели и изменять курс для корректировки ударов с воздуха", — говорится в сообщении.

Характеристики

  • Дальность действия — 10 км;
  • Полный вес — 21 кг;
  • Максимальная нагрузка — 4 кг;
  • Максимальная скорость — 54 км/ч;
  • Время полета — 25-45 мин;
  • Защита — IP54;
  • Операционные температуры — -5°C to 50°C;
  • Камеры — дневная, тепловизионная.
Фото: Brave Inventors

На сайте Braveinventors отметили, что у дрона есть определенные преимущества. В частности, речь идет о высокой маневриности БПЛА и стабильности полета благодаря мультикоптерной конструкции, позволяющей эффективно выполнять боевые задания в разных условиях.

Также было сделано удобное управления и быстрое развертывание, позволяющее операторам с опытом на других дронах научиться летать и выполнять боевые задания за короткое время.

Отмечается, что в этом дроне есть надежность и помехоустойчивость благодаря качеству компонентов, кабельного менеджмента и защищенному пульту управления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине создали дрон-камикадзе Jupiter Hunter-1. Одна из основных его фишек — устойчивость к воздействию РЭБ.

Теги:
#Украина #Оружие #Война #Дрон #Михаил Федоров #Shoolika