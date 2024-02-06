Ночной враг оккупантов: ВСУ испробовали новый ударный дрон "Шулика", чем он интересен (фото, видео)
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Одно из преимуществ дрона — устойчивость к воздействию РЭБ
Разработчики из украинской компании SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6, который оснащен ночными визуальными системами. Силы обороны уже испробовали эту технику и отметили, что дрон важен, особенно в ночное время.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, дрон имеет высокоточную систему управления, а еще Shoolika mk6 устойчив к воздействию РЭБ.
"Беспилотник находится в процессе кодификации НАТО. В планах – улучшить систему искусственного интеллекта для автономных миссий и камер, чтобы лучше искать цели и изменять курс для корректировки ударов с воздуха", — говорится в сообщении.
Характеристики
- Дальность действия — 10 км;
- Полный вес — 21 кг;
- Максимальная нагрузка — 4 кг;
- Максимальная скорость — 54 км/ч;
- Время полета — 25-45 мин;
- Защита — IP54;
- Операционные температуры — -5°C to 50°C;
- Камеры — дневная, тепловизионная.
На сайте Braveinventors отметили, что у дрона есть определенные преимущества. В частности, речь идет о высокой маневриности БПЛА и стабильности полета благодаря мультикоптерной конструкции, позволяющей эффективно выполнять боевые задания в разных условиях.
Также было сделано удобное управления и быстрое развертывание, позволяющее операторам с опытом на других дронах научиться летать и выполнять боевые задания за короткое время.
Отмечается, что в этом дроне есть надежность и помехоустойчивость благодаря качеству компонентов, кабельного менеджмента и защищенному пульту управления.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине создали дрон-камикадзе Jupiter Hunter-1. Одна из основных его фишек — устойчивость к воздействию РЭБ.