Одразу шість видів дронів назвали на честь Нестора Махна: що вони можуть та на якому етапі розробки (фото)

Виробництво дронів бурхливо розвивається в Україні

Кількість українських наземних дронів для різних задач невпинно збільшується — їхнє використання дозволяє зберегти життя захисників. Так, у 108-й бригаді ТрО випробували одразу шість модифікацій наземних дронів.

Всі дрони об'єднані загальною назвою "Махно" на честь відомого історичного діяча Нестора Махна. Про це розповіли у Силах оборони півдня. Загалом є модифікації для мінування, розмінування, доставки потрібного — їжі, води, боєприпасів, евакуації, штурму.

Офіцер з позивним "Діскурс" зазначив, що розробкою, конструюванням, електронікою та програмуванням дронів займалися саме українські військові. На них також лягла частина матеріальних витрат. Безпілотні роботи наразі пройшли випробування. На черзі — перевірка бойовою роботою.

Окрім розробок безпосередньо в частинах, в Україні також діє кластер Brave1, який об'єднав розробників різного виду зброї та захисту. Наземні роботи — одне з пріоритетних направлень. Станом на кінець квітня у кластері було представлено вже понад 200 варіантів безпілотних наземних транспортних засобів, з яких чверть вже пройшли випробування. Зазначимо, ідея наземних дронів не нова — їх використовували ще у кінці 30-х років 20 століття, але справжній сплеск розвитку вони отримали після російського вторгнення в Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дрони в Україні розвиваються шаленими темпами — завдання, що були актуальні кілька місяців тому вже потребують модернізації. Детальніше — в інтерв'ю радника заступника міністра стратегічних галузей промисловості України Ігоря Федірка спеціально для "Телеграфу":

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