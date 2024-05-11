Україна отримає від Австралії нову протиповітряну зброю: буде дуже корисною проти безпілотників

RBS 70 NG може допомогти Україні знищувати російські розвідувальні дрони

Україна може отримати від Австралії у якості військової допомоги велику партію переносних зенітних ракетних комплексів RBS 70 NG. Це шведські ПЗРК, які здатні винищувати повітряні цілі на висоті у 5000 метрів та відстані в 9000 метрів.

Про це повідомляє видання Defence Industry Europe. Зазначається, що вперше постачання цих ПЗРК анонсували під час візиту міністра оборони Австралії Річарда Марлеса до Львова.

"Подробиці про кількість пускових установок і боєприпасів RBS 70 NG, які буде поставлено, а також про те, чи буде надано додаткові предмети, як-от радари ППО Giraffe AMB від шведської компанії Saab, поки не розголошуються", – сказано у повідомленні.

RBS 70 NG – розроблена у 2011 році модернізація шведського ПЗРК RBS 70, виготовлена компанією Saab. Виробник каже, що вона здатна вражати будь-які літаки, вертольоти та дрони на відстані у 9 км та висоті до 5 км. Проте для України цей ПЗРК буде мати значенні перш за все в контексті боротьби з розвідувальними дронами російських терористів.

Нагадаємо, газета The New York Times із посиланням на американських чиновників повідомила, що системи ППО Patriot від союзників, які були обіцяні ще у квітні, можуть прибути до України не раніше кінця червня. Для транспортування деякого озброєння потрібно більше часу. Водночас джерела підтверджують, що Україна вже отримала важливі боєприпаси.

Тим часом Україна вже отримала ракети до систем протиповітряної оборони Patriot. Вони були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками.