Украина получит от Австралии новое противовоздушное оружие: будет очень полезным против беспилотников

RBS 70 NG может помочь Украине уничтожать российские разведывательные дроны

Украина может получить от Австралии в качестве военной помощи крупную партию переносных зенитных ракетных комплексов RBS 70 NG. Это шведские ПЗРК, которые способны истреблять воздушные цели на высоте 5000 метров и расстоянии 9000 метров.

Об этом сообщает издание Defence Industry Europe. Отмечается, что впервые поставки этих ПЗРК анонсировали во время визита министра обороны Австралии Ричарда Марлеса во Львов.

"Подробности о количестве пусковых установок и боеприпасов RBS 70 NG, которые будут поставлены, а также о том, будут ли предоставлены дополнительные предметы, например радары ПВО Giraffe AMB от шведской компании Saab, пока не разглашаются", – сказано в сообщении.

RBS 70 NG – разработанная в 2011 году модернизация шведского ПЗРК RBS 70, изготовленная компанией Saab. Производитель говорит, что она способна поражать любые самолеты, вертолеты и дроны на расстоянии 9 км и высоте до 5 км. Однако для Украины этот ПЗРК будет иметь значение прежде всего в контексте борьбы с разведывательными дронами российских террористов.

Напомним, газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что системы ПВО Patriot от союзников, которые были обещаны еще в апреле, могут прибыть в Украину не раньше конца июня. Для транспортировки некоторого вооружения требуется больше времени. В то же время, источники подтверждают, что Украина уже получила важные боеприпасы.

Тем временем Украина уже получила ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot. Они были отправлены Испанией и другими западными союзниками.