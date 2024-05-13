Сразу шесть видов дронов назвали в честь Нестора Махно: что они могут и на каком этапе разработки (фото)

Производство дронов бурно развивается в Украине.

Количество украинских наземных дронов для разных задач постоянно увеличивается — их использование позволяет сохранить жизнь защитников. Так, в 108-й бригаде ТРО опробовали сразу шесть модификаций наземных дронов.

Все дроны объединены общим названием "Махно" в честь известного исторического деятеля Нестора Махно. Об этом рассказали в Силах обороны юга. В общем, есть модификации для минирования, разминирования, доставки нужного — еды, воды, боеприпасов, эвакуации, штурма.

Офицер с позывным "Дискурс" отметил, что разработкой, конструированием, электроникой и программированием дронов занимались именно украинские военные. На них также легла часть материальных затрат. Беспилотные работы прошли испытания. На очереди – проверка боевой работой.

Кроме разработок непосредственно в частях, в Украине также действует кластер Brave1, объединивший разработчиков разного вида оружия и защиты. Наземные работы – одно из приоритетных направлений. По состоянию на конец апреля в кластере было представлено более 200 вариантов беспилотных наземных транспортных средств, из которых четверть уже прошли испытания. Отметим, идея наземных дронов не нова — они использовались еще в конце 30-х годов 20 века, но настоящий всплеск развития они получили после российского вторжения в Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дроны в Украине развиваются безумными темпами — задачи, актуальные несколько месяцев назад, уже нуждаются в модернизации. Детальнее — в интервью советника заместителя министра стратегических отраслей промышленности Украины Игоря Федирко специально для "Телеграфа":

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