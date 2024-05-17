Не "заглушишь" и не убежишь: в Украине создали новый умный дрон "Укропчик"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Благодаря машинному зрению эти дроны могут осуществлять самонаведение
В Украине продолжают создавать разнообразные FPV-дроны, которые, как показывает практика, становятся все эффективнее. Теперь разработчики решили делать их еще и умнее.
Об этом пишет украинский портал dev.ua. Как стало известно, разработчик из основанной на волонтерских началах компании "Кальхеон" создал FPV-дрон "Укропчик". Он обладает машинным зрением и большей устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Отмечается, что благодаря машинному зрению эти дроны могут осуществлять самонаведение. По данным издания компания также подписала ряд соглашений с местными производителями по сертификации этих дронов в качестве барражирующих боеприпасов, что позволит поставлять готовый к использованию и сертифицированный дрон с БК. Кроме того, беспилотники "Укропчик" уже имеют соответствующие технические условия, сертификаты и допуск в Министерстве обороны Украины.
По информации из открытых источников, "Укропчик" способен преодолевать более 30 километров без полезной нагрузки, более 22 километров с полезной нагрузкой весом 1,5 кг, а также до 20 километров с полезной нагрузкой весом 1,6 кг.
Подробные характеристики БПЛА "Укропчик":
- 6-миллиметровая рама из углеродного волокна, со стержнями из углеродного волокна;
- вес рамы — 350 г без электроники и моторов, 1722 г общий взлетный вес;
- время полета: до 29 минут без груза;
- тройное крепление стека 3030, предназначенное для компьютера наведения и цифрового передатчика видеосигналов;
- литые пластиковые детали для крепления камеры, крышки GPS/Магнитола и адаптера груза;
- диск пропеллера разделен на размещение более крупных грузов до 1,5 кг с правильным расположением центра тяжести;
- двойное управление по SubGHz, диапазоны частот 850-950MHz и 400-490MHz;
- другие диапазоны доступны по запросу, включая диапазоны 600MHz и 700MHz;
- антенна передатчика видеосигнала spiroNET 5.5-6.0GHz с длинным кабелем 140 мм;
- интеграция с MAVLINK и ATAK;
- опциональный GPS с встроенным магнитометром и дополнительным барометрическим высотомером;
- двигатели — 2814, 880kV;
- пропеллеры — 8 дюймов, из 400 мм между диагональными осями моторов;
- полетный контроллер — 30×30 F405 с опциями Betaﬂight, iNav, Ardupilot и PX4;
- ESC 30×30 60A с прошивкой AM32;
- камера: 4:3, 1200TVL, 0.00001 Lux, FOV-D 125° (камера для ночных операций с низким уровнем освещенности);
- поддерживаемые батареи — гибкая верхняя плита, позволяющая использовать до 6s4p 16800mAh Molicels для более длительных полетов;
- электроника с защитным покрытием для работы при влажной погоде;
- интегрированный стандартный адаптер для груза снизу;
- интеграция с системой наведения на цель Bavovna AI.
Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ испробовали новый ударный дрон "Шулика".