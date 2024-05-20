Война — день 817: на Харьковщине и возле Часова Яра продолжаются тяжелые бои

Оперативно о главном в сутки

Украина уже 817-й день отражает агрессию российских террористов. Тяжелые бои идут на Харьковщине, где российские террористы пытаются взять Волчанск. На востоке не менее тяжелые бои идут в районе Часов Яра, в который россияне вцепились и не жалеют солдат на штурмы. Оба города имеют для россиян стратегическую ценность – и оба сдерживают бешеные атаки террористов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Объявили тревогу в южных и восточных областях Украины из-за угрозы баллистики со стороны российских террористов.

00:00 Группы ударных беспилотников фиксируются в Одесской и Николаевской областях.

Узнать события 17 мая можно по ссылке: Война — день 814: ВСУ удалось остановить активное продвижение россиян на Харьковщине, но тяжелые бои продолжаются

О том, что происходило 18 мая, читайте в материале: Война — день 815: Россия не перестает обстреливать Харьков и Одессу, ситуация на фронте остается тяжелой

С ситуацией в Украине 19 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 816: оккупанты разрушают Волчанск и давят на других участках фронта