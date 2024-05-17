Война — день 814: ВСУ удалось остановить активное продвижение россиян на Харьковщине, но тяжелые бои продолжаются

Оперативно о главном за сутки

Бои с оккупационной российской армией происходят по всей линии фронта. При этом на Харьковщине ВСУ удалось остановить активное продвижение россиян, но враг бьет по жилым домам и местам скопления людей.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Харькове был слышен ряд взрывов. Предположительно россияне ударили по пригороду областного центра.

О том, что происходило 14 мая, читайте в материале: Война — день 811: кафиры наступают в Харьковской области и бьют рекорды по потерям

С ситуацией в Украине за 15 мая можно ознакомиться в материале: Война — день 812: бои в Харьковской области продолжаются, а угроза нависла над еще одной областью

Информацию за 16 мая смотрите в ссылке: Война — день 813: бои за Волчанск и взрывы в Крыму