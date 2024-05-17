НАТО все ближе к отправке войск в Украину: СМИ оценили шансы такого развития событий

В США считают, что рано или поздно придется развернуть войска НАТО в Украине

Страны-члены НАТО все ближе к решению отправить в Украину своих военных – пока только для обучения Вооруженных сил Украины. Однако раньше это мнение считалось невозможным, а решение об отправке может вовлечь США и Европу в войну еще больше, чем сейчас.

Об этом пишет американское издание The New York Times. Газета отмечает, что на мнение членов НАТО влияет ситуация в Украине; В последнее время из-за задержек поставки военной помощи от союзников положение на поле боя складывается в пользу россиян.

Украина обратилась к союзникам с запросом на помощь в обучении 150 тысяч новобранцев для фронта. Но если раньше США отвечали отказом по таким просьбам, то сейчас ситуация слишком изменилась: председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун-младший заявил 16 мая, что развертывание инструкторов НАТО в Украине – процесс неизбежный.

По его словам, остается проблема: работа на территории Украины поставит под угрозу жизнь инструкторов. Придется принимать решение о прикрытии мест обучения западными системами ПВО. Кроме того, нападение на союзников НАТО, согласно статье 5, означает нападение на США, поэтому атака российских террористов на инструкторов потенциально может сделать США стороной войны.

При этом уже две страны НАТО – Франция и Эстония – открыто не исключили введение войск в Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон делает такие заявления, несмотря на то, что Белый дом неоднократно рекомендовал ему остановиться. Схожую с Макроном позицию высказал недавно министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

С другой стороны, обучение на территории Украины дает ряд преимуществ, в частности, улучшает обмен информацией между инструкторами США и НАТО и украинскими военными. Одной из возможностей может быть обучение украинских войск возле Львова. Также чиновники НАТО считают, что можно отправить тысячи украинских рекрутов на полигоны в Германии и Польше, однако это создает огромные логистические проблемы. Кроме того, сейчас в Украине разворачиваются американские и европейские оборонные подрядчики, чтобы помочь поддерживать западное оружие в состоянии трудоспособности.

"В том, что мы предоставляем Украине массу западного оборудования, но не даем им ресурсов для его поддержки, есть элемент недобросовестности союзников", – прокомментировал изданию такую возможность подполковник армии в отставке и американский ветеран боевых действий украинского происхождения Александр Виндман.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2024 года президент Франции сделал заявление о возможном введении войск НАТО на территорию Украины. Он подчеркнул, что такой вариант нельзя исключать.

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что военные страны могут быть направлены в Украину, вызвали неоднозначную реакцию мирового общества. Но спецназовцы и сотрудники других спецслужб находились в Украине с начала полномасштабного вторжения. Поэтому французские спецназовцы могут быть направлены Францией в Украину, чтобы защищать "некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России".

Макрон после своих заявлений о возможности отправки армии в Украину, назвал два условия, которые будут способствовать этому. Одно из них – прямой запрос Киева, а второе – значительный прорыв России на фронте.