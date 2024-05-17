НАТО все ближче до відправки військ в Україну: ЗМІ оцінили шанси на такий розвиток подій

В США вважають, що рано чи пізно доведеться розгорнути війська НАТО в Україні

Країни-члени НАТО все ближче до рішення відправити в Україну власних військових – поки що тільки для навчання Збройних сил України. Проте раніше ця думка вважалася неможливою, а рішення про відправку може втягнути США та Європу у війну ще більше, ніж зараз.

Про це пише американське видання The New York Times. Газета зазначає, що на думку членів НАТО впливає ситуація в Україні; останнім часом через затримки постачання військової допомоги від союзників становище на полі бою складається на користь росіян.

Україна звернулася до союзників із запитом на допомогу у навчанні 150 тисяч новобранців для фронту. Але якщо раніше США відповідали відмовою на такі прохання, то зараз ситуація занадто змінилася: голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун-молодший заявив 16 травня, що розгортання інструкторів НАТО в Україні – процес неминучий.

За його словами, залишається проблема: робота на території України поставить під загрозу життя інструкторів. Доведеться ухвалювати рішення про прикриття місць навчання західними системами ППО. Окрім того, напад на союзників НАТО, згідно зі статтею 5, означає напад на США, тому атака російських терористів на інструкторів потенційно може зробити США стороною війни.

При цьому вже дві країни НАТО – Франція та Естонія – відкрито не виключили введення військ до України. Президент Франції Еммануель Макрон робить такі заяви попри те, що Білий дім неодноразово рекомендував йому зупинитися. Схожу з Макроном позицію висловив недавно міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

З іншого боку, навчання на території України дає низку переваг, зокрема поліпшує обмін інформацією між інструкторами США і НАТО, та українськими військовими. Однією з можливостей може бути навчання українських військ біля Львова. Також чиновники НАТО вважають, що можна відправити тисячі українських рекрутів на полігони у Німеччині та Польщі – проте це створює величезні логістичні проблеми. Окрім того, зараз в Україні розгортаються американські та європейські оборонні підрядники, щоб допомогти підтримувати у стані працездатності західну зброю.

"У тому, що ми надаємо Україні масу західного обладнання, але не даємо їм ресурсів для його підтримання, є елемент несумлінності союзників", – прокоментував виданню таку можливість підполковник армії у відставці й американський ветеран бойових дій українського походження Олександр Віндман.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2024 року президент Франції зробив заяву про можливе введення військ НАТО на територію України. Він наголосив, що такий варіант не можна виключати.

Слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що військові країни можуть бути направлені в Україну, викликали неоднозначну реакцію світового суспільства. Але спецпризначенці та співробітники інших спецслужб перебували в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Тому французські спецназівці можуть бути направлені Францією до України, щоб захищати "деякі території України та обмежити удари з боку Росії".

Макрон після своїх заяв щодо можливості відправки армії до України, назвав дві умови які сприятимуть цьому. Одна з них — прямий запит Києва, а друга — значний прорив Росії на фронті.