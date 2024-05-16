"Нет умений": в НАТО оценили возможность РФ добиться стратегического прорыва на Харьковщине

Вооруженные силы Украины удержат оборону, несмотря на определенное продвижение россиян

Российским террористам не хватает ни сил, ни средств, ни умений и возможностей для достижения в Харьковской области какого-либо стратегического прорыва. Пока у россиян достаточно скромное продвижение при больших потерях.

Об этом рассказал верховный командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на брифинге 16 мая, пишет "Голос Америки". Каволи очень скептически отнесся к возможности серьезного прорыва россиян.

"У россиян нет необходимого количества, чтобы достичь стратегического прорыва… Более того, у них нет умений и способностей, чтобы это сделать, чтобы действовать в масштабе необходимом, чтобы использовать любой прорыв для стратегического преимущества", — сказал он.

По словам Каволи, Вооруженные силы Украины удержат оборону, несмотря на определенное продвижение россиян. Украине следует ожидать "существенного улучшения" ситуации с боеприпасами в ближайшее время, поэтому защищаться будет легче.

Напомним, 10 мая россияне начали наступление на Харьковщине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко рассказал, что на севере Харьковщины наступает 30-тысячная группировка россиян. Всего на границе с украинским регионом сосредоточено 50 тысяч оккупантов.

Ранее "Телеграф" писал, что происходит на Харьковском направлении по состоянию на 16 мая. Атаки отбили, но бои продолжаются.

Между тем Генштаб сообщил, что планы врага закрепиться в Волчанске сорваны. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируется. Интересно, что российским военным приказали захватить Волчанск за двое суток.