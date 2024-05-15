"Россияне хотят превратить Харьков на Мариуполь": Украина обратилась с просьбой к США

В Украине видели, как россияне собирали войска на границе Харьковской области, но ничего не могли с этим сделать

Власти Украины пытаются получить от США разрешение использовать американское оружие для ударов по территории России. Это происходит на фоне попыток россиян наступать на севере Харьковской области.

Как сообщает Politico, для этих целей группа украинских парламентариев прибыла в Вашингтон. Они отметили, что разведка давно знала о создании 30 тысячной группировки на границе возле Харьковской области, но не могла наносить по ним удары.

"Главная проблема сейчас — это политика Белого дома по ограничению наших возможностей наносить удары по военным объектам внутри России", — рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который возглавил делегацию.

Глава спецкомиссии Рады по вооружению Александра Устинова добавила, что Украина видела российскую группировку, которая находилась в нескольких километрах от границы и ничего не могла с нею сделать из-за запрета на использование западного вооружения. По ее словам, оккупанты перебросили большое количество артиллерии на это направление и теперь "стремятся превратить Харьков на второй Мариуполь или Алеппо".

"Мы продолжаем возвращаться к одной и той же проблеме — Россия говорит нам, что нам следует делать. Вы даете нам палку, но не позволяете нам ею воспользоваться", — сказала она.

Вместе с тем, издание отмечает, что опрошенные американские чиновники отметили, что позиция президента Джо Байдена по этому вопросу не изменилась.

"Помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на территории России", — сказал один из них.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты продолжают свое наступление в Харьковской области. Они регулярно проводят атаки и имеют некоторые успехи, но наши защитники пытаются стабилизировать ситуацию.