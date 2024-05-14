"Ситуация на грани": Буданов предупредил об угрозе наступления россиян на Сумы, в Раде отреагировали

Глава ГУР также оценил резервы ВСУ

Украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в Харьковской области в течение следующих нескольких дней. В то же время Россия может начать новое наступление в Сумской области.

Об этом в интервью The New York Times заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, "каждый час эта ситуация приближается к критической".

Буданов подчеркнул, что целью россиян на северо-востоке является распространение паники и замешательства в регионе. Он отметил, что на данный момент задача Сил обороні Украины — стабилизировать линию фронта, а затем начать оттеснять российские войска через границу. В то же время глава ГУР добавил, что подход украинских резервов сумел частично сорвать планы врага.

"Все наши силы находятся либо здесь, либо в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет", — заявил он.

Буданов заявил, что он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, предпримут мощный удар в направлении Сум. При этом издание напоминает, что украинские официальные лица ранее заявляли, что Россия сосредоточила войска возле границы со стороны Сум.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский прокомментировал слова Буданова о том, что он "использовал все, что у нас было" и о резервах ВСУ. Нардеп подчеркнул, что не совсем понял три вещи.

"В какой момент он (Буданов — Ред.) взял на себя командование войсками, точно ли информация о наличии или отсутствии резервов должна вот так сообщаться иностранным журналистам, и точно ли фраза — в резерве у нас не осталось никого, убедит партнёров в том, что нам можно и нужно помогать дальше?" — отметил Бужанский.

Напомним, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, политический и военный деятель генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонс заявил, что российские террористы, несмотря на свои амбициозные планы, не имеют достаточно сил, чтобы наступать на Харьков и Сумы, не говоря уже о захвате этих городов. Однако террористы способны попытаться вести приграничные бои в двух регионах.