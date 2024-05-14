"Ситуація на межі": Буданов попередив про загрозу наступу росіян на Суми, у Раді відреагували

Глава ГУР також оцінив резерви ЗСУ

Українські війська зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт у Харківській області протягом наступних кількох днів. Водночас Росія може розпочати новий наступ у Сумській області.

Про це в інтерв’ю The New York Times заявив голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, "щогодини ця ситуація наближається до критичної".

Буданов підкреслив, що метою росіян на північному сході є поширення паніки та збентеження в регіоні. Він зазначив, що на даний момент завдання Сил оборони України — стабілізувати лінію фронту, а потім почати відтісняти російські війська через кордон. Водночас голова ГУР додав, що підхід українських резервів зумів частково зірвати плани ворога.

"Усі наші сили перебувають або тут, або у Часовому Яру. Я використав усе, що в нас було. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає", — заявив він.

Буданов заявив, що він очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська, як очікується, зроблять потужний удар у напрямку Сум. При цьому видання нагадує, що українські офіційні особи раніше заявляли, що Росія зосередила війська біля кордону з боку Сум.

Своєю чергою народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський прокоментував слова Буданова про те, що він "використовував усе, що в нас було" і про резерви ЗСУ. Нардеп наголосив, що не зовсім зрозумів три речі.

"У який момент він (Буданов. — Ред.) взяв на себе командування військами, чи точно інформація про наявність або відсутність резервів має ось так повідомлятися іноземним журналістам, і чи фраза — в резерві у нас не залишилося нікого, переконає партнерів у тому, що нам можна і потрібно допомагати далі?" — зазначив Бужанський.

Нагадаємо, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, політичний та військовий діяч генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонс заявив, що російські терористи, попри свої амбітні плани, не мають достатньо сил, щоб наступати на Харків та Суми, не кажучи вже про захоплення цих міст. Проте терористи можуть спробувати вести прикордонні бої у двох регіонах.