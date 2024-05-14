Ворог міг захопити ще одне село на Харківщині: аналітики назвали ймовірну мету Росії (карта)

Ворог просунувся біля кількох населених пунктів

Під час наступу Росії в Харківській області окупанти, ймовірно, віддають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж кордону з Україною, а не протистоятиме вглиб. За останню добу вони продовжували тактично значущі наступи на північ і північний схід від Харкова.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Зазначається, що експерти зробили такі висновки з огляду на швидкі темпи просування загарбників у Вовчанську та повідомлення про знищення кількох мостів через ключові річки.

"Незрозуміло, чому російські війська переважно націлюються на мости, які їм потрібно буде перетнути, і забезпечити стабільну логістику через річку Вовча для наступальних операцій углиб північної частини Харківської області", — йдеться у повідомленні.

Водночас як повідомляє DeepState, загарбники окупували село Лук’янівці на Харківщині. Зазначається, що противник просунувся біля Вовчанська, у Глибокому, біля Ягідного, на південь від Первомайського, у Красногорівці та у Вербового.

Також було уточнено ситуацію в Зеленому. Оскільки довгий час був зв’язку, вважалося, що противник захопив це село.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що екскомандир 2-ї роти 24-го батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що окупанти мають намір підійти до Харкова, щоб мали можливість обстрілювати його зі ствольної артилерії.