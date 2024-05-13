"Знищуємо піхоту окупанта і техніку": Зеленський розповів про найгарячіші напрямки та певні успіхи ЗСУ (відео)

Складно не лише на Харківщині

Харківський напрямок посилено, там тривають контрударні дії, зокрема поблизу Вовчанська, де продовжується евакуація населення. Усі необхідні сили та засоби ураження направлені на цей напрямок, і вже є результати ― ворог втрачає техніку й людський ресурс.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні після доповідей головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони. Він також подякував воїнам, які зберігають позиції та чітко виконують накази.

"Харківщина ― тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає наших результатів ― ми знищуємо піхоту окупанта і техніку. Дякую нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції, роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію", ― сказав президент.

Зеленський розповів, що ворог хоче відтягнути Сили оборони. Військово-політичне керівництво розуміє цей задум, але увагу приділяють всім напрямкам. Зокрема, Краматорському та Покровському у Донецькій області.

"Водночас ми розуміємо, як діє ворог, і бачимо задум на відтягування наших сил. Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки й забезпечення, а саме ― Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Куп’янському напрямку", ― сказав Зеленський.

Військові також фіксують ворожу активність на півночі країни. Росіяни відправляють у Сумську та Чернігівську області диверсійні групи, а також обстрілюють прикордонні міста.

"Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини ― диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить", ― розповів президент.

У своїй промові Зеленський також згадав збиття російського літака Су-25 в Донецькій області. Інформація про це є у вечірньому зведенні Генштабу. Президент подякував за це військовим зі 110-ї окремої механізованої бригади.

Вечірнє відеозвернення Зеленського

Військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив, що за 12 днів травня було збито три Су-25. Усі ― на Авдіївському напрямку.

Сили оборони збивають не тільки російські літаки, а й гелікоптери. 47 окрема механізована бригада знищила Ка-52 "Алігатор". Це один з найсучасніших та найдорожчих гелікоптерів на озброєнні РФ.

Раніше "Телеграф" писав, яким чином росіяни за день дійшли до Вовчанська Харківської області. Важливе значення тут грає розташування міста.