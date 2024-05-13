"Використовують тактику випаленої землі": голова поліції Харківщини розповів про обстановку у Вовчанську (відео)

Вовчанськ уже значно зруйновано

Росіяни продовжують рівняти із землею прифронтовою Вовчанськ. Тактика російських терористів схожа на ту, що вони вже використовували в Бахмуті.

Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Він констатував, що Вовчанськ вже значно зруйновано. Тому місцевих жителів, що залишилися, закликають виїжджати.

"Кількість обстрілів залишається значною. Обстрілюються території Вовчанської й Липецької громад. В околицях Вовчанська тривають стрілецькі бої, що впливає на безпекову ситуацію. Рекомендуємо всім місцевим жителям виїздити… Мобільний зв'язок є, але є проблемні місця, де додзвонитися важко. Внаслідок обстрілів зазнають пошкоджень вежі, де розташовані ретранслятори мобільного зв'язку.… Орки використовують тактику випаленої землі: спочатку йде обстріл певної території артилерією, КАБами, випалюється все живе, потім вони заходять на цю територію. Постраждає будь-який місцевий мешканець, котрий залишається неевакуйованим", — каже він.

За словами Тимошка, за ці три дні Вовчанськ постраждав так, як не страждав з 2022 року. Кількість КАБів "зашкалює", а це бомба вагою 250, а то й 500 кг, яка може знести багатоповерхову будівлю.

"Росіяни завдають ударів не лише по ЗСУ. Поліція, ДСНС, "екстренка" — це цілі також, як і автобуси, на яких намагаємося вивозити. Тому ми залучили до евакуації як у Липецькій, так і у Вовчанській громадах броньовики, надані фондом Баффета. За допомогою броньованої техніки ми також вивозимо людей", — зазначив він.

Обстановку у Вовчанську можна побачити на відео, які публікують у мережі.

Нагадаємо, що цієї п’ятниці РФ розпочала новий наступ на Харківську область. Нині вони вчепилися у Вовчанськ. В ISW пояснили, чому він для них такий важливий.

Раніше "Телеграф" писав про те, що станом на 12 травня російські окупанти захопили шість населених пунктів на Харківщині.