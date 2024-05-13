Росіяни за день опинились під Вовчанськом: які там були укріплення і що планували взагалі

В Міноборони спростовують будь-які звинувачення у провальному будівництві фортифікацій перед Вовчанськом.

Вовчанськ на Харківщині області розташований лише за 5 кілометрів від кордону з РФ. Вранці 10 травня росіяни почали новий наступ на область і максимально наблизились до міста. Окрім чергової спроби залякати захопленням Харкова, ворог намагається окупувати й сам Вовчанськ, як це вже було 2022 року.

Бої вже йдуть на підступах до населеного пункту. Але в поліції спростовують дані про початок вуличних боїв. Тож головним запитанням стало: як росіянам вдалося так швидко наблизитися до міста? Чи готувалось політично-військове керівництво до наступу та чи були побудовані фортифікаційні лінії?

Відомий харківський підприємець і волонтер Юрій Сапронов написав на своїй сторінці у Facebook, що у нього є запитання до будівництва першої лінії оборони, наближеної до кордону з Росією. Він припустив, що виділені кошти могли вкрасти, хоча конкретних прізвищ не назвав. За його словами, найкраще підготовлена третя лінія фортифікацій.

А командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський стверджує, що першої лінії фортифікацій і мінних полів не було.

"Ворог вільно увійшов у сіру зону по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою", — написав він.

На думку Ярославського, за два роки на кордоні із Росією мали стояти бетонні укріплення в мінус три поверхи. "Ми приходимо до думки, що це чи шалене злодійство, чи навмисний саботаж", — розмірковує військовий.

До наступу росіян на Харківщині не готувалися?

Одразу після критики в бік влади Міністерство оборони разом із військовими почали комунікувати цю тему.

Голова Державної спеціальної служби транспорту Міноборони Олександр Яковець пояснив, що підготувати укріплення в "мінус три поверхи" на кордоні із Росією просто неможливо через постійні обстріли.

"Коли це говорять експерти, які перебувають на відстані 700-1000 км до районів бойових дій, це ще можна якось зрозуміти. А коли військові, то, чесно кажучи, я цього не розумію. Інформаційні вкиди щодо можливості обладнання триповерхових бетонних споруд під вогневим впливом противника, м’яко кажучи, є абсурдними. І знецінюють ті зусилля, яких сьогодні дійсно докладають і військовослужбовці інженерних підрозділів, і цивільний персонал", — прокоментував Яковець.

Джерело "Телеграфу" в Міноборони стверджує, що станом на кінець квітня перша лінія фортифікацій була готова на 98%, друга – на 86%. Але якось підтвердити ці цифри в міністерстві відмовляються. Адже будь-які фото чи відео Росія може використати для подальшого планування наступу.

Співрозмовник каже, що швидке просування росіян під Вовчанськ стало можливим не через фортифікаційні лінії, а через близьке розташування до кордону з РФ:

"Все дуже просто. Вони захопили п'ять сіл, в одному з яких взагалі проходить кордон з Росією. В цих селах точно не було фортифікації. Тому що неможливо туди виїхати і будувати їх. Перед Вовчанським були і є фортифікаційні лінії".

Інше джерело "Телеграфу" в Генеральному штабі називає заяви деяких військових про фортифікації "занадто не адекватними".

Тим часом начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що фортифікації довкола міста споруджували одразу після його деокупації восени 2022 р.

"Все було побудовано. Але, можливо, не так щільно. Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійними обстрілами. І мінометів, і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону — 4 кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди", — пояснив Гамбарашвілі.

Наразі бої за Харківщину тривають. В РНБО також підкреслили, що побудувати фортифікації на кордоні не було можливості через близькість до Росії.