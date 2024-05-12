Росіяни продовжують рівняти з землею Вовчанськ: під завалами будинку опинилася вся родина (фото, відео)
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Ворог не припиняє атакувати місто
Російські окупанти продовжують обстрілювати місто Вовчанськ Харківської області. У неділю, 12 травня, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували з-під завалів двох чоловіків.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС. Також зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу загинула одна жінка.
За даними рятувальників, сьогодні вранці в результаті обстрілів ворожими авіабомбами знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель. Під завалами одного із житлових будинків знаходилась родина з чотирьох осіб та потребувала допомоги.
На місце прибули рятувальники, правоохоронці та медичний розрахунок Національного університету цивільного захисту України. Господар оселі зміг самостійно вибратися з-під руйнацій до прибуття рятувальників.
Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох чоловіків та транспортували їх до медичного автомобіля. Жінка 1950 року народження загинула під уламками конструкцій будинку.
Після порятунку родини рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу. В подальшому їх та евакуювали з-під обстрілів у більш безпечний населений пункт та передали бригаді екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що станом на 12 травня російські окупанти захопили шість населених пунктів на Харківщині.