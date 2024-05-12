Росіяни продовжують рівняти з землею Вовчанськ: під завалами будинку опинилася вся родина (фото, відео)

Ворог не припиняє атакувати місто

Російські окупанти продовжують обстрілювати місто Вовчанськ Харківської області. У неділю, 12 травня, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували з-під завалів двох чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. Також зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу загинула одна жінка.

За даними рятувальників, сьогодні вранці в результаті обстрілів ворожими авіабомбами знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель. Під завалами одного із житлових будинків знаходилась родина з чотирьох осіб та потребувала допомоги.

На місце прибули рятувальники, правоохоронці та медичний розрахунок Національного університету цивільного захисту України. Господар оселі зміг самостійно вибратися з-під руйнацій до прибуття рятувальників.

Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох чоловіків та транспортували їх до медичного автомобіля. Жінка 1950 року народження загинула під уламками конструкцій будинку.

Після порятунку родини рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу. В подальшому їх та евакуювали з-під обстрілів у більш безпечний населений пункт та передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Вовчанськ на мапі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що станом на 12 травня російські окупанти захопили шість населених пунктів на Харківщині.