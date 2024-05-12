Россияне продолжают равнять с землей Волчанск: под завалами дома оказалась вся семья (фото, видео)

Враг не перестает атаковать город

Российские оккупанты продолжают обстреливать город Волчанск Харьковской области. В воскресенье, 12 мая, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли из-под завалов двух мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Также отмечается, что в результате вражеских обстрелов погибла одна женщина.

По данным спасателей, сегодня утром в результате обстрелов вражескими авиабомбами уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых построек. Под завалами одного из жилых домов находилась семья из четырех человек и нуждалась в помощи.

На место прибыли спасатели, полицейские и медицинский расчет Национального университета гражданской защиты Украины. Хозяин дома смог самостоятельно выбраться из-под завалов до прибытия спасателей.

Спасатели из-под обломков разрушенных конструкций спасли двух мужчин и транспортировали их в медицинский автомобиль. Женщина 1950 года рождения погибла под обломками конструкций дома.

После спасения семьи спасатели оказали пострадавшим в медицинскую помощь. В дальнейшем их эвакуировали из-под обстрелов в более безопасный населенный пункт и передали бригаде экстренной медицинской помощи.

Волчанск на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по состоянию на 12 мая российские оккупанты захватили шесть населенных пунктов в Харьковской области.