"Такого обстрела еще не было": из Волчанска на Харьковщине массово эвакуируют жителей

Враг активизировался

С ночи 10 мая, россияне усилили обстрелы на северном направлении, в частности они наносят удары по городу Волчанск Харьковской области — КАБами, РСЗО и артиллерией. Из Волчанска и окрестных населенных пунктов эвакуируют жителей.

Помощь в отъезде людям оказывают власти, а также полиция и волонтеры. Об этом сообщил глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили, пишет "Громадське радіо".

"Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", — рассказал подробности чиновник.

В Волчанске находиться опасно, так как россияне ожесточенно обстреливают город. Люди говорят что ударов такой интенсивности еще не было. На данный момент данных о погибших и раненых в ходе обстрелов Волчанска пока нет. При этом есть существенные разрушения.

"Местные говорят, что такого обстрела еще не видели. Поэтому сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи летят КАБы, артиллерия, из РСЗО обстреливают", — добавил Гамбарашвили.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские ДРГ пытались прорвать границу, но ВСУ удерживают позиции, враг не захватил ни одного метра земли. Он подчеркнул, что группировка врага не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций. В области все органы власти находятся на местах и выполняют свои обязанности.

Отметим, о попытках наступления россиян в мае-июне предупреждали давно. Россияне могут пойти в наступление не только на Донбассе, но и в Харьковской и Сумской областях. Силы обороны Украины знают об этом и готовились встретить оккупантов.

Как писал "Телеграф", западная разведка считает, что российские террористы в ближайшее время будут усиливать атаки на фронте и удары по украинским городам и инфраструктуре, пытаясь выжать максимум из "окна возможностей", которое существует до прибытия помощи от США в Украину. Враг хочет захватить как можно больше территории, прежде чем ВСУ получат вооружение и боеприпасы.