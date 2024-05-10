"Такого обстрілу ще не було": із Вовчанська на Харківщині масово евакуюють мешканців

Ворог активізувався

З ночі 10 травня росіяни посилили обстріли на північному напрямку, зокрема вони завдають ударів по місту Вовчанськ Харківської області — КАБами, РСЗВ та артилерією. З Вовчанська та навколишніх населених пунктів евакуюють мешканців.

Допомогу у від’їзді людям надають влада, а також поліція та волонтери. Про це повідомив голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі, пише "Громадське радіо".

"Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей їде своїм транспортом. Але разом із гуманітарним центром ми організовуємо вивезення тих місцевих, у кого немає своїх автомобілів. Спільно з волонтерами та поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська та ближніх населених пунктів", — розповів подробиці чиновник.

У Вовчанську перебувати небезпечно, оскільки росіяни запекло обстрілюють місто. Люди кажуть, що ударів такої інтенсивності ще не було. На даний момент даних про загиблих та поранених під час обстрілів Вовчанська немає. При цьому є суттєві руйнування.

"Місцеві кажуть, що такого обстрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно перебувати. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють", — додав Гамбарашвілі.

Нагадаємо, голова Харківської ОВ Олег Синєгубов повідомив, що російські ДРГ намагалися прорвати кордон, але ЗСУ утримують позиції, ворог не захопив жодного метра землі. Він наголосив, що угруповання ворога не становить загрози Харкову, його сил вистачає лише для провокацій. В області всі органи влади перебувають на місцях та виконують свої обов’язки.

Зазначимо, про спроби наступу росіян у травні-червні попереджали давно. Росіяни можуть піти у наступ не лише на Донбасі, а й у Харківській та Сумській областях. Сили оборони України знають про це та готувалися зустріти окупантів.

Як писав "Телеграф", західна розвідка вважає, що російські терористи найближчим часом посилюватимуть атаки на фронті та удари по українських містах та інфраструктурі, намагаючись вичавити максимум із "вікна можливостей", яке існує до прибуття допомоги від США в Україну. Ворог хоче захопити якнайбільше території, перш ніж ЗСУ отримають озброєння та боєприпаси.