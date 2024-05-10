На Харківщині загострення, а що на півночі України? Військові розповіли, що по Сумах та Чернігову

Сили оборони готові зламати плани ворога

У п’ятницю, 10 травня, загострилась ситуація у Харківській області, на півночі країни ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти. Для ударів по Чернігівській та Сумській областях росіяни використовують різні снаряди — авіабомби, ракети, міномети.

Про це речник ОК "Північ" Вадим Мисник розповів "Телеграфу" в ексклюзивному інтерв’ю "Росіяни почали наступ на одному з напрямків. Планують ― ще на двох. Ми дізнались, як готувались ЗСУ". Він зазначив, що такі обстріли разом з активною роботою диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) дійсно є початком підготовку до наступу, проте на прикордонні така ситуація спостерігається протягом багатьох місяців.

"Але така ситуація триває вже чимало місяців", — сказав Мисник.

Він зазначив, що до уваги варто брати протяжність українсько-російського кордону на території Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Розвідка одразу б зафіксувала активну концентрацію ворожих військ.

"Лінія державного кордону для нас — це наша лінія фронту, і утримання її — це наше бойове завдання", — сказав Мисник.

Росіяни вже намагались захопити північні області у 2022 році

Сили оборони готувались і готуються до можливого наступу росіян. Посилюються також оборонними лініями — роблять першу, другу та третю.

Мисник звернув увагу, що наразі наступ для росіян на Чернігівську та Сумську область буде вкрай важким. Це пов’язано з погодними умовами. Паводок ще не зійшов, а через болота вкрай важко просуватись.

Зазначимо, 10 травня ворожі ДРГ намагались зайти на територію Харківської області. Росіяни активізувались на Харківському напрямку, але про такий сценарій подій давно попереджали. Сили оборони готувались до наступу і дають відсіч ворогу.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів "Телеграфу", що найгарячішою точкою на фронті є Часів Яр. Росіяни хочуть захопити місто на висоті найближчим часом, поки ЗСУ не отримали західну допомогу.