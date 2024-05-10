Хочуть встигнути захопити до...: у ЗСУ розповіли, що відбувається в районі Часового Яру (карта)

Ворог намагається зайняти панівні висоти, щоб обстрілювати Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ та Краматорськ

Хоча за минулу добу на фронті різко поменшало боїв, найсильніше росіяни тиснуть у Донецькій області, захоплюючи все більше територій. Найбільш активними напрямками є Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський. Під загрозою два міста – Покровськ та Костянтинівка, крім того, ворог прагне взяти під контроль трасу Покровськ-Костянтинівка.

Про це повідомляється в матеріалі "Телеграфа": Росіяни планують наступ на трьох напрямках. Ми дізналися, як готуються ЗСУ

Як розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, траса Покровськ-Костянтинівка час від часу прострілюється, але вона не менш небезпечна, ніж інші ділянки на сході. Водночас, додав він, поряд із Авдіївкою немає масового просування росіян, як було два тижні тому. Загалом, наступ противника призупинено.

Водночас, Волошин відмовився прокоментувати заяви народного депутата від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої, яка заявила про відсутність фортифікацій за Авдіївкою. Вона стверджує, що ані Валерій Залужний, ані Олександр Сирський у цьому напрямі нібито нічого не зробили.

"Найгарячіша точка – Часів Яр. Росіянам було б дуже важливо зайняти місто до того, як нам надійде закордонна допомога. Окупанти всіляко намагаються зайняти панівні висоти, щоб вести подальшу боротьбу за території й обстрілювати Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ і Краматорськ. Наш ворог відчуває, що міжнародна допомога незабаром з’явиться на всій лінії бойового зіткнення і вони її відчують в буквальному сенсі цього слова, тому наразі намагаються активізувати свої зусилля на всіх ділянках фронту і поліпшити своє тактичне становище", — пояснив Волошин.

За його словами, навпроти Часового Яру знаходиться угруповання військ чисельністю приблизно 20-25 тис. російських військовослужбовців. Це десантники із 217 парашутно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії РФ. Вони разом із усіма військовими з цього угруповання намагаються штурмувати Часів Яр, околиці міст та населених пунктів навколо нього, додав Волошин. При цьому, незважаючи на тиск росіян, ЗСУ також проводять контрнаступальні дії.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на п’ятницю, 10 травня, росіяни атакували Україну ракетами та шахедами. Вони запустили по нашій країні 10 ударних безпілотників і всі вони знищені силами протиповітряної оборони. Проте ракета наробила лиха у Харкові.