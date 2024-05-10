Росіяни планують наступ на трьох напрямках. Ми дізнались, як готуються ЗСУ

Ворог може активізувати спроби просування вже в найближчі тижні.

Напружена військова ситуація станом на першу половину травня спостерігається одразу на декількох напрямках — в першу чергу Донецька область, а також Сумщина, Харківщина та Чернігівщина. Дещо спокійніше, але від того не легше на Запорізькому напрямку. За останні місяці росіяни активізували обстріли прикордонних територій на півночі та Слобожанщині. Харків також щодня потерпає від обстрілів, не обійшлося і без серйозних ударів по регіону і в ніч на 10 травня.

Представники військового командування не приховують, що очікують ще більшого наступу росіян вже найближчим часом. При тому що й зараз захисникам України подекуди доводиться відступати, в першу чергу через брак людей на фронті, а також через затримки з поставками озброєння від партнерів.

"Телеграф" дізнався, як та до чого Сили оборони України готуються на лінії фронту.

Донецька область

Найбільше росіяни тиснуть в Донецькій області, захоплюючи все більше територій. Найгарячішими напрямками є Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський. Під загрозою наразі опинились два міста – Покровськ та Костянтинівка. Особливо російську армію цікавить траса Покровськ-Костянтинівка.

Назар Волошин, речник ОСУВ "Хортиця", підтверджує, що час від часу траса прострілюється. Але вона не є менш небезпечною, ніж інші ділянки на сході. За його словами, поруч з Авдіївкою немає масового просування росіян, як було два тижні тому. Загалом наступ противника призупинений, говорить Волошин в коментарі "Телеграфу".

Попри це народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла заявила про відсутність фортифікацій за Авдіївкою. Вона стверджує, що ні Валерій Залужний, ні Олександр Сирський – в цьому напрямку нібито нічого не зробили.

Волошин відмовився прокоментувати чи спростувати дану інформацію.

"Найгарячіша точка – Часів Яр. Росіянам було б дуже важливо зайняти місто до того, як нам надійде закордонна допомога. Окупанти всіляко намагаються зайняти панівні висоти, щоб вести подальшу боротьбу за території й обстрілювати Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ і Краматорськ. Наш ворог відчуває, що міжнародна допомога незабаром з’явиться на всій лінії бойового зіткнення і вони її відчують в буквальному сенсі цього слова, тому наразі намагаються активізувати свої зусилля на всіх ділянках фронту і поліпшити своє тактичне становище", — розповів він "Телеграфу".

На даному напрямку навпроти Часового Яру знаходиться угруповання військ чисельністю приблизно 20-25 тис. російських військовослужбовців. В цю кількість входять десантники із 217 парашутно-десантного полку 98 повітрянодесантної дивізії РФ. Вони разом з усіма військовими із цього угруповання намагаються штурмувати Часів Яр, околиці міст і населених пунктів навколо нього, додав Волошин.

Він також повідомив, що попри натиск росіян, ЗСУ також проводять контрнаступальні дії.

Харківська, Сумська та Чернігівська області

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк стверджує, що у росіян є план взяття Харкова та Сум.

"Але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні, та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні", — додав генерал.

Тим часом в ГУР також підтверджують наміри росіяни піти в наступ навколо Харківської та Сумської областей на північному сході. Вадим Скібіцький, заступник начальника української розвідки, повідомив, що на кордоні з Харковом базуються 35 тисяч російських військових. Угрупування планують збільшити до 50-70 тисяч військових. Але, за словами Скібіцького, цього недостатньо для захоплення обласного міста. Власне тому інфраструктура міста Харків постійно обстрілюються.

Також кожного дня українські військові виявляють диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) росіян, які намагаються проникнути на територію Харківської області.

Речник ОК "Північ" Вадим Мисник розповів "Телеграфу", що ворог також продовжує обстрілювати прикордонні Чернігівську та Сумську області мінометами, ракетами, авіаційними ударами.

Він говорить, що такі обстріли та робота ДРГ – це і є початок підготовки до наступу зі сторони росіян. "Але така ситуація триває вже чимало місяців", — коментує Мисник.

Також треба враховувати протяжність кордону з Росією на території трьох областей. Якби була активна концентрація ворожих військ на окремих ділянках, це одразу було б зафіксовано розвідкою.

"Лінія державного кордону для нас — це наша лінія фронту, і утримання її — це наше бойове завдання", — говорить речник ОК "Північ", додаючи, що посилюються і робляться перша, друга і третя оборонні лінії.

Мисник нагадує, що наступ на Чернігівську та Сумську області наразі для росіян може бути важким через погодні умови. Весняний паводок ще не зійшов, а наявність боліт буде також стримувати їхнє просування.

Запорізька область

Запорізький напрямок також знаходиться під постійними обстрілами росіян. Як і Харків, Запоріжжя теж страждає від ракетних атак та атак дронами. У Силах оборони півдня говорять, що, попри постійні атаки, ЗСУ вдається утримувати позиції.

Речник Дмитро Плетенчук розповів "Телеграфу", що наразі не спостерігається накопичення військ ворогом на цьому напряму. Будівництво фортифікацій при цьому не припиняється.

То чи буде наступ росіян?

У травні-червні росіяни готують наступ на декількох напрямках. В пріоритеті – Донецька, Сумська та Харківська області. Про це "Телеграфу" розповіли джерела в Силах безпеки і оборони та українській розвідці.

"Фіксується накопичення сил і засобів противника. Швидше за все мова йде про обмежені відволікаючі операції, метою якої є дестабілізація ситуації на прикордонних територіях, відволікання українських сил і засобів від інших ділянок фронту, нагнітання панічних настроїв у суспільстві. І в рамках цього відбуваються посилені обстріли прифронтових громад і міст з використанням КАБів, РСЗВ і всього, що туди дістає", — розповідає один зі співрозмовників.

В які конкретні дати почнеться наступ, джерело в розвідці не змогло уточнити. Інший співрозмовник видання підкреслив, що росіяни можуть спробувати імітувати наступ на Чернігів і сіяти паніку про нібито наявність загрози для Києва. Втім, наразі сил для повторення походу 24 лютого 2022 року у росіян немає.