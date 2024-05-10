Россияне планируют наступление в трех направлениях. Мы узнали, как готовятся ВСУ

Враг может активизировать попытки продвижения уже в ближайшие недели.

Напряженная военная ситуация на первую половину мая наблюдается сразу на нескольких направлениях — в первую очередь Донецкая область, а также Сумщина, Харьковщина и Черниговщина. Немного спокойнее, но от этого не легче, на Запорожском направлении. В последние месяцы россияне активизировали обстрелы приграничных территорий на севере и Слобожанщине. Харьков также ежедневно подвергается обстрелам, не обошлось и без серьезных ударов по региону и в ночь на 10 мая.

Представители военного командования не скрывают, что ожидают еще большего наступления россиян в ближайшее время. При том, что и сейчас защитникам Украины иногда приходится отступать, в первую очередь из-за нехватки людей на фронте, а также из-за задержек с поставками вооружения от партнеров.

"Телеграф" узнал, как и к чему Силы обороны Украины готовятся на линии фронта.

Донецкая область

Больше всего россияне давят в Донецкой области, захватывая все больше территорий. Самыми горячими направлениями являются Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское. Под угрозой оказались два города – Покровск и Константиновка. Особенно российскую армию интересует трасса Покровск-Константиновка.

Назар Волошин, спикер ОСУВ "Хортица", подтверждает, что время от времени трасса простреливается. Но она не менее опасна, чем другие участки на востоке. По его словам, рядом с Авдеевкой нет массового продвижения россиян, как было две недели назад. В общем, наступление противника приостановлено, говорит Волошин в комментарии "Телеграфу".

Несмотря на это, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила об отсутствии фортификаций за Авдеевкой. Она утверждает, что ни Валерий Залужный, ни Александр Сырский в этом направлении якобы ничего не сделали.

Волошин отказался прокомментировать или опровергнуть данную информацию.

"Самая горячая точка – Часов Яр. Россиянам было бы очень важно занять город до того, как нам поступит зарубежная помощь. Оккупанты всячески пытаются занять господствующие высоты, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и обстреливать Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск. Чувствуют, что международная помощь в скором времени появится на всей линии боевого столкновения и они ее ощутят в буквальном смысле этого слова. Поэтому пытаются активизировать свои усилия на всех участках фронта и улучшить свое тактическое положение", — рассказал он "Телеграфу".

На данном направлении напротив Часов Яра находится группировка войск численностью примерно 20-25 тыс. российских военнослужащих. В это количество входят десантники из 217 парашютно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии РФ. Они вместе со всеми военными из этой группировки пытаются штурмовать Часов Яр, окрестности городов и населенных пунктов вокруг него, добавил Волошин.

Он также сообщил, что, несмотря на давление россиян, ВСУ также проводят контрнаступательные действия.

Харьковская, Сумская и Черниговская области

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк утверждает, что у россиян есть план взятия Харькова и Сум.

"Но мы не знаем, насколько эти планы серьезны, способны ли они их реализовать теми силами, которые они располагают", — добавил генерал.

Между тем, в ГУР также подтверждают намерения россияне пойти в наступление вокруг Харьковской и Сумской областей на северо-востоке. Вадим Скибицкий, заместитель начальника украинской разведки, сообщил, что на границе с Харьковом базируются 35 тысяч российских военных. Группировку планируют увеличить до 50-70 тысяч военных. Но, по словам Скибицкого, этого недостаточно для захвата областного города. Именно поэтому инфраструктура города Харькова постоянно обстреливается.

Также каждый день украинские военные обнаруживают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) россиян, пытающихся проникнуть на территорию Харьковской области.

Представитель ОК "Север" Вадим Мысник рассказал "Телеграфу", что враг также продолжает обстреливать пограничные Черниговскую и Сумскую области минометами, ракетами, авиационными ударами.

Он говорит, что такие обстрелы и работа ДРГ – это и есть начало подготовки к наступлению со стороны россиян. "Но такая ситуация длится уже много месяцев", — комментирует Мысник.

Также следует учитывать протяженность границы с Россией на территории трех областей. Если бы была активная концентрация вражеских войск на отдельных участках, это сразу было бы зафиксировано разведкой.

"Линия государственной границы для нас — это наша линия фронта, и удержание ее — это наша боевая задача", — говорит спикер ОК "Север", добавляя, что усиливаются и делаются первая, вторая и третья оборонные линии.

Мысник напоминает, что наступление на Черниговскую и Сумскую области для россиян может быть тяжелым из-за погодных условий. Весенний паводок еще не сошел, а наличие болот будет также сдерживать их продвижение.

Запорожская область

Запорожское направление находится под постоянными обстрелами россиян. Как и Харьков, Запорожье тоже страдает от ракетных атак и атак дронами. В Силах обороны юга говорят, что, несмотря на постоянные атаки, ВСУ удается удерживать позиции.

Спикер Дмитрий Плетенчук рассказал "Телеграфу", что пока не наблюдается накопление войск врагом на этом направлении. Строительство фортификаций при этом не прекращается.

Будет ли наступление россиян?

В мае-июне россияне готовят наступление на нескольких направлениях. В приоритете – Донецкая, Сумская и Харьковская области. Об этом "Телеграфу" рассказали источники в Силах безопасности и обороны и украинской разведке.

"Фиксируется накопление сил и средств противника. Скорее всего речь идет об ограниченных отвлекающих операциях, целью которой является дестабилизация ситуации на приграничных территориях, отвлечение украинских сил и средств от других участков фронта, нагнетание панических настроений в обществе. И в рамках этого происходят усиленные обстрелы прифронтовых общин и городов с использованием КАБов, РСЗО и всего, что туда достает", — рассказывает один из собеседников.

В какие конкретные даты начнется наступление, источник в разведке не смог уточнить. Другой собеседник подчеркнул, что россияне могут попытаться имитировать наступление на Чернигов и сеять панику о якобы наличии угрозы для Киева. Впрочем, сил для повторения похода 24 февраля 2022 года у россиян нет.