Россияне нанесли удар по Харькову: после прилетов горят дома (фото, видео)
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Под удар террористов попала жилая застройка
Российские террористы в ночь на 10 мая ударили по Харькову баллистическими ракетами, предварительно – С-300 с территории временно контролируемой террористическим режимом Белгородской области. В результате удара пострадал один человек.
Об атаке террористов сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По их данным, в результате удара начался пожар в частном доме.
"Удар пришелся по району жилой застройки — имеем информацию о пожарах в частных жилых домах. По пострадавшим — уточняем", — написал Терехов.
По словам Синегубова, в Харькове в результате попадания пострадал один человек. Также террористы ударили по Дергачам, там тоже прилетело в жилой частный дом.
"На месте попадания в частный дом возник пожар. Профильные службы ликвидируют последствия", – написал он.
Напомним, что последнее время российские террористы регулярно обстреливают Харьков. Так, например, на Пасху оккупанты ударили по жилому району, ранив почти два десятка мирных жителей.
Ранее "Телеграф" сообщил, что 5 мая, враг ударил по жилой застройке КАБами (корректируемыми авиабомбами). Число пострадавших по состоянию на утро 6 мая возросло до 16 человек (сначала сообщалось о 10 раненых).